'Политехника' обыграла 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Parimatch: результаты 10 марта

"Политехника-Галичина" одержала уверенную победу над "Черкаськими Мавпамы" 84:59 в перенесенном матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch. Эта игра должна была состояться в январе в Луцке, но из-за эпидемии в черкасской команде она была перенесена.

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Игровое преимущество хозяев площадки ощущалось с первой четверти, которую "Политехника-Галичина" выиграла 25:11. В дальнейшем "Черкаськи Мавпы" не сумели ничего сделать, чтобы вернуть интригу, а львовяне в четвертой четверти довели свое преимущество до максимальных 33 очков, после чего в концовке дали сопернику немного улучшить разницу забитых/пропущенных очков.

В первую очередь отметим, что у "Мавп" не пошли дальние броски – только 1 из 18, да и реализация двухочковых 42% желает лучшего, в то время как "Политехника-Галичина" провела сильный матч как в атаке, так и в защите.

Самым результативным в матче стал легионер "Черкаських Мавп" Би Джей Максвелл, набравший 21 очко, тогда как у "Политехники-Галичины" мощный дабл-дабл с 20 очками и 16 подборами сделал Владлен Бережной.

"Политехника-Галичина" третий раз в сезоне обыграла "Черкаськи Мавпы" – и с 13 победами в 24 матчах львовяне идут пятыми в турнирной таблице. У "Черкаських Мавп" это 18 поражение в 23 играх сезона, что позволяет занимать седьмую позицию.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ДС "Галичина"

"Черкаськи Мавпы" – "Политехника-Галичина" 59:84 (11:25, 12:15, 15:19, 21:25)

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