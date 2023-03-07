''Будивельник'' добыл победу в первом четвертьфинале Кубка Европы ФИБА

Киевский баскетбольный клуб Будивельник одержал победу в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА над французским Шоле 73:72. Домашняя встреча для киевлян прошла в итальянском Вероле.

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Результативная первая четверть завершилась победой Будивельника 26:23, хотя по ходу десятиминутки киевляне даже вели +7. Впрочем, вторая четверть показалась не столь успешной для нашей команды и на большой перерыв.

Матч против "Шоле" "Будивельник" начался с преимущества украинской команды. Киевский клуб имел даже разницу +7 над "Шоле", однако в конце встречи позволил французской команде отыграться сразу четыре очка. Строитель ушел, проигрывая с разницей в -10 очков.

После перерыва Будивельник надежнее заиграл в защите и в третьей четверти дал сопернику набрать всего 9 очков, что позволило сократить отставание, а в последней четверти снова выйти вперед. В концовке Будивельнику удалось сохранить преимущество и одержать минимальную победу.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Будивельника Джонни Берханемескел, заработавший 20 очков и сделавший еще шесть передач.

Среди украинцев лучшим стал Богдан Близнюк, в активе которого 12 очков, 11 подборов и 5 передач.

Второй матч между командами состоится 14 марта во Франции. Будивельнику в этом матче главное не проиграть для выхода в полуфинал.

Кубок Европы ФИБА. Первый четвертьфинал

Арена Pala Coccia, Вероли, Италия

Будивельник – Шоле 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

Будивельник : Берханемескел 20+6 передач, Близнец 12+11 подборов + 5 передач, Гудвин 4+6 подборов, Грант 15+17 подборов, Браун 11 – старт; Бобров 5, Грицак 3, Зотов 3