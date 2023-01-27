'Политехника-Галичина' впервые в сезоне победила 'Киев-Баскет': результаты Суперлиги Parimatch 27 января

"Политехника-Галичина" одержала победу в первом матче бабла в Луцке в Суперлиге Parimatch, одолев столичный "Киев-Баскет" со счетом 80:71.

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Киевляне выиграли первую половину за счет более быстрого и агрессивного баскетбола. Но после большого перерыва команде Ярослава Зубрицкого удалось навязать сопернику свою игру, лучше защититься и улучшить процент реализации трехочковых.

Вовремя добавил лидер команды Михаил Горобченко, получивший солидную поддержку от игроков передней линии Владлена Бережного и Олега Станишевского. Команды обменялись рывками во второй половине, но последнее слово было за львовянами, которые проигрывая по ходу игры 13 очков, выиграли матч со счетом 80:71.

В составе победителей лучшим стал Михаил Горобченко, у которого 23 очка, 8 подборов и 6 передач (РЭ 28). "Политехника" одержала 7 победу в 14 матчах сезона, а "Киев-Баскет" потерпел 5 поражения в 16 встречах чемпионата.

Следующий матч в луцком бабле "Политехника" сыграет 29 января против "Старого Луцка", а "Киев-Баскет" 28 января будет противостоять БИПЫ.

Мужская Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

"Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет" – 80:71 (15:26, 16:13, 22:15, 22:17)

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