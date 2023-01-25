Украинский центровой 'Баварии': хочется на максимуме провести матчи до конца сезона, а летом хорошо выступить за сборную

Летом в матчах Евробаскета U-16 Десмонд Йяму был одним из самых ярких игроков в составе сборной Украины. После чемпионата Европы Йяму официально стал игроком одного из грандов немецкого баскетбола – мюнхенской "Баварии" и нынешний сезон проводит в команде U-19, несмотря на то, что ему всего 16 лет.

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При этом у Десмонда неплохие цифры – в среднем за "Баварию" в чемпионате он играет 18 минут, набирая 8,2 очка и делая 6,0 подборов. На прошлой неделе "Бавария" принимала у себя этап квалификации турнира Adidas Next Generation Tournament – аналог Евролиги.

Мюнхенский клуб неудачно выступил, проиграв все четыре матча, а единственным игроком команды, попавшим в топ-20 по показателю РЭ стал украинский центровой. Десмонд набирал в среднем 8,5 очка, 7,8 подбора и 1,5 перехвата за игру, проводя на площадке 21:30 минуты. РЭ 11,0 (19-е место среди всех игроков).

О своем пребывании в Баварии, а также планах на сезон Десмонд Йяму рассказал пресс-службе ФБУ.

– Для начала расскажи, как попал в "Баварию".

– После начала полномасштабного вторжения я уехал из Харькова и перебрался в Мюнхен. Здесь я искал клуб, где можно было бы тренироваться. Я знал о "Баварии", но честно, не очень надеялся, что меня туда возьмут. Но дома решили как минимум попробовать, удалось попасть на тренировку команды U-16 и мне разрешили заниматься с ними. А уже после чемпионата Европы мы договорились об условиях, на которых я останусь в команде.

– Доволен пребыванием в команде? Какая атмосфера в коллективе?

– Да, здесь хорошие одноклубники, тренеры, отличный коллектив. Все прекрасно. Хорошие условия для работы, тренировок, тренеры всегда готовы помочь, если нужно. Несмотря на то, что я не очень говорю на немецком и не в совершенстве английском, но находим общий язык. К примеру, с балканскими игроками – из Хорватии, Сербии. Они почти понимают украинский.

– Как обстоит дело с изучением немецкого? И продолжаешь ли учиться в украинской школе?

– Хожу в школу, где почти каждый день изучаем немецкий. Это кроме того, что учусь дистанционно в колледже в Харькове. Стараюсь тщательно учиться, чтобы получить хороший аттестат.

– Расскажи о тренировках в "Баварии".

– У нас много тактических тренировок, разбор соперников, с которыми будем играть. Также не забываем о физических нагрузках. Обычно это две тренировки в день, но на утреннюю не все проходят через обучение. Обычно в понедельник у нас выходной, потому что в субботу играет дубль, а в воскресенье – наша команда U-19.

– Над чем лично ты в первую очередь работаешь?

– В первую очередь работаю над своей игрой в защите. К примеру, те же игры на Евробаскете показали, что при пик-н-роллах мне важно останавливать защитников.

– На прошлой неделе "Бавария" сыграла в отборе турнира аdidas Next Generation Tournament. Официальный сайт соревнований отметил тебя как игрока, за которым стоит наблюдать. Как относишься к подобным материалам?

– Перед турниром мы провели две игры с итальянскими командами. Во второй я набрал почти 30 очков и, возможно, из-за этого меня заметили авторы статьи. Но считаю, что в команде U-19 я пока особо не выделяюсь, поэтому не думаю, что за мной надо было наблюдать.

– На турнире вы проиграли все четыре игры – "Жальгирису" 68:82, "Панатинаикосу" 58:75, "Милану" 72:90 и составленной организаторами сборной команде проспектов из разных стран 71:87. Прокомментируй выступления команды и свои лично.

– Считаю, что с "Жальгирисом" и "Миланом" мы неплохо начали, но во второй половине мы сбавляли и нас "забрасывали". С "Панатинаикосом" и в последней игре мы наоборот не слишком удачно начали, а после большого перерыва не получалось догнать соперника. Что касается меня, то первую игру я провел хорошо, следующие две игры – на уровне, а вот последнюю – неудачно.

- Как команда выступает в чемпионате Германии и какую свою игру из проведенных выделишь?

– Мы стартовали с двух поражений, но дальше ни разу не проиграли и сейчас делим вторую-третью строчку регулярного чемпионата, но впереди еще половина турнирной дистанции ("Баварии" осталось провести 7 матчей – прим.). Пожалуй, среди своих игр выделю против "Бамберга", где я набрал 16 очков, а команда сыграла удачно и уверенно выиграла.

– Какие цели перед собой ставишь на оставшийся сезон?

– Очень хочется на максимуме провести матчи до конца сезона, набрать много очков, помочь команде в защите. И, конечно, планирую хорошо выступить за сборную Украины летом.

– Тебе нравится больше европейский баскетбол или НБА?

– Мне больше нравится европейский баскетбол, потому что здесь больше тактической игры, больше игры в защите.

– А на кого из игроков равняешься?

– Когда начал играть в баскетбол, то равнялся на Кевина Дюранта, но сейчас понимаю, что я играю на другой позиции. Сейчас больше смотрю на таких игроков, как Яннис Адотокумбо, например.

– Ну и в завершение, как я понимаю, то летом тебя увидим в сборной U-18. Как считаешь, какие шансы у команды подняться в Дивизион А?

– Если пригласят в сборную, я, конечно, приеду. Прошлым летом со сборной U-16 мы были неплохо готовы, провели великолепные сборы в Испании, но, как оказалось, в нашей группе было два будущих финалиста чемпионата Европы, которых нам победить не удалось. Мне кажется, что нынешним летом в сборной U-18 будет хороший подбор исполнителей, поэтому я думаю, что шансы неплохие подняться в Дивизион А.