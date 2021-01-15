Поединки в Черкассах, Николаеве и Харькове: анонс матчей Суперлиги Париматч 15 января

"Черкаськи Мавпы" – "Одесса"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – XSPORT

В первом поединке 11-го тура Суперлиги Париматч "Черкаськи Мавпы" попробуют взять домашний реванш у "Одессы". На старте сезона подопечные Олега Юшкина на своей площадке обыграли соперников со счетом 80:71.

На счету "Мавп" всего две победы в 15 матчах сезона, а гости выиграли 5 из 14 встреч в чемпионате Украины по баскетболу 2020/21. Из-за коронавируса в анонсируемом противостоянии хозяевам не поможет форвард Дион Райт.

Наставник черкасчан Максим Михельсон перед поединком отметил, что все команды Суперлиги, которые не входят в группу лидеров, находятся приблизительно на одном уровне. Именно поэтому он рассчитывает на то, что его подопечные смогут одержать третью победу в сезоне.

"Николаев" – "Химик"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Oboz TV

Во втором поединке 15 января на паркет выйдут географические соседи "Николаев" и "Химик". В первой встрече нынешнего чемпионата южненцы выиграли домашний матч со счетом 84:76. В этом противостоянии они также будут фаворитами.

В активе хозяев 2 победы при 10 поражениях и последнее место за счет меньшего количества поединков, чем у соседей по турнирной таблице. В стартовой встрече 2021 года подопечные Валентина Берестнева уступили "Будивельнику". "Химик", напротив, закрепился в статусе одного из фаворитов сезона (9 побед в 14 матчах), успев дважды выиграть в новом году.

"Харьковские Соколы" – "Днепр"

Харьков, ДС "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Действующие чемпионы Суперлиги Париматч потерпели два поражения в 2021 году от "Химика" и "Одессы", поэтому только победа устроит "Днепр" и его болельщиков в выездной встрече с "Соколами". Харьковчане выиграли 4 поединка из 13 и считаются явными аутсайдерами противостояния. На счету подопечных Дениса Журавлева 10 побед и 3 поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке с одесситами днепряне долгое время не могли найти свою игру, но сумели создать интригу в концовке встречи.