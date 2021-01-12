"Днепр" неожиданно проиграл "Одессе" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 12 января, прошел один поединок регулярного сезона Суперлиги Париматч.

В Одессе, на паркете УСК "Краян" местная команда неожиданно обыграла одного из лидеров - БК "Днепр". Встреча завершилась со счетом 81:72.

Одесситы с первых секунд захватили инициативу и не отпускали ее до финальной сирены. Усилиями Клима Артамонова и Дениса Носкова хозяева смогли навязать свою игру сопернику. Днепряне выглядели разобранными, допускали много потерь и никак не могли войти в ритм.

Лишь в конце третьей четверти у подопечных Дениса Журавлева появился шанс на овертайм, однако при равной игре пять очков Дилэйни Блэйлока помогли его команде сохранить нужный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 10 января в Суперлиге Париматч состоялся большой игровой день. "Киев-Баскет" потерпел сенсационное поражение, проиграв второй раз подряд в национальном первенстве.