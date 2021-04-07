Победы "Мавп" и "Днепра": результаты Суперлиги Париматч 7 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 7 апреля, состоялись очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" обыграли "Харьковских Соколов" (96:67), "Днепр" был сильнее "Николаева" (105: 80), "Химик" победил "Прометей" (71:62), а "Запорожье" взяло верх над "Одессой" (80:78).

В первой половине Мавпы завладели уверенным гандикапом 18. Удалось это за счет реализации. Подопечные Максима Михельсона попали 19 раз с игры, на что соперник ответил 11-ю выстрелами. Кроме этого, под щитами и в командной игре хозяева также выглядели увереннее – 21 подбора против 17 и 10 передач на 8.

После перерыва ничего не изменилось. Свое преимущество Мавпы ловко держали. Они отвечали выстрелом на выстрел, реализовав в третьей четверти 7 выстрелов, так же как и соперник. Но если по броскам харьковчане уже не уступали, то под щитами они серьезно проиграли в итоге – 29 против 39. Также Соколы много начали ошибаться, из-за чего сделали 14 потерь. Все это привело к их поражению – 71:96.

Черкаськи Мавпы – Харьковские Соколы 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20)

Черкаськи Мавпы Камерон Скотт 16 очков + 2 подбора + 2 передач, Райт 21 очков + 4 подбора + 7 передач, Конев 10 очков + 7 подборов + 2 передач, Скапинцев 10 очков + 3 подбора + 1 передач, Янг 15 + 2 подбора + 2 передач

Харьковские Соколы: Бояркин 11 + 1 подборов + 1 передач, Луна 6 очков 1 подборов + 1 передач, Прессли 11 очков + 7 подборов, Граф 9 очков 1 подборов + 8 передач, Чумаков 11 + 4 подбора + 2 передач

В первой встрече игрового дня Химик победил дома Прометей – 71:62.

Соперники с началом встречи максимально сосредоточено окунулись в борьбу, не желая ничем уступать. В дебюте матча настойчивее были хозяева, которые и выиграли стартовую четверть в семь очков.

Уже во второй 10-минутке гости к большому перерыву сыграли 5 очков разницы. Самым результативным на площадке за две стартовые четверти стал Тайлер Нельсон с Химика, который набрал 12 очков – первым среди всех пересек отметку в 10 баллов.

После перерыва на площадке шла почти равная борьба. На заключительную четверть команды ушли с разницей в три очка в пользу Химика.

В заключительной четверти игроки Химика чувствовали себя на площадке увереннее с каждой минутой, которая приближала финальную сирену. Поэтому хозяева своего уже не упустили. Химик второй раз в сезоне обыграл дома Прометей, сравняв счет в личном сезонной серии.

Химик следующий матч играет уже через два дня – дома против Запорожья. Прометей также за два дня играть в Одессе.

Химик (Южный) – Прометей (Каменское) – 71:62 (22:15, 16:21, 18:17, 15: 9)

Химик: Салливан 22о + 13пд, Нельсон 18о + 10пд + 5пр, Зотов 14о + 6пр, Ковляр 7, Войналович 6о + 5пд, Мироненко 3, Марченко 1, Рахимшаиков, Козак, Антипов, Рябчук.

Прометей: Вон 11 Липовый 10 + 9пд, Петров 8о + 5пд, Сидоров 8, Стивенс 8, Эванс 7о + 6пд, Майерс 6, Лукашов 4о + 5пд, Луценко, Беликов.

Запорожье в гостях в тяжелом матче победило Одессу – 80:78

Первая половина прошла при минимальном преимуществе Запорожья. Подопечные Валерия Плеханова надежнее действовали под щитами – 20 подборов против 18, демонстрировали более Команда ГРУ – 10 передач на 8, и были дисциплинированными – 9 очков из линии, тогда как у соперника 3. Однако одесситы компенсировали это своей меткостью - 14 из 32 реализованных выстрелов против 12 из 32 в Запорожье. Поэтому, преимущество гостей перед следующей 20-минуткой составляла 3 очка.

После отдыха команды демонстрировали равную игру. В третьей четверти 10 попаданий против 9 в пользу Одессы, но из них 2 дальние, тогда как у соперника 3. В заключительной части все проходило по такому же сценарию. Соперника набрали по 20 очков и в итоге все решил тот минимальный гандикап, которым Запорожье завладело перед перерывом. Поэтому, победа подопечных Валерия Плеханова – 80:70.

Одесса – Запорожье 78:80 (22:23, 13:15, 23:22, 20:20)

Одесса: Бриджман 11 + 4 подбора, Кондраков 17 очков + 1 подборов, Артамонов 16 очков + 5 подборов + 5 передач, Блэйлок 11 очков + 5 подборов, Браун 4 очков + 6 подборов + 3 передач, Новиков 5 очков

Запорожье: Мальчевский 11 + 4 подбора, Кэффи 15 + 2 подборов + 13 передач, Форчун 18 очков + 3 подбора, Сизов 12 + 4 подбора, Грицак 8 очков + 3 подбора + 1 передач

Николаев проиграл дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 80:105.

Главной интригой поединка была возможна месть Днепра за недавнее сенсационное поражение в четвертьфинале Кубка Украины. Гости с первых минут начали акцентированные атаки на кольцо хозяев. При этом днепряне особо не форсировали событий, действовали взвешенно.

В первой половине игроки Дениса Журавлева были меткими, при этом более перехватывали и меньше теряли.

Поэтому на большой перерыв Днепр обеспечил 10 очков преимущества.

После перерыва тенденция сохранилась и усилилась. Гости уже заметно опережали хозяев по всем статистическим показателям и компонентами игры. На заключительную четверть Днепр уже имел 19 очков отрыва.

В начале заключительной 10-минутки хозяева предприняли отчаянную попытку отыграться. Отставание удалось сократить до 10 очков, а гости приняли минуту перерыв. Гостям этого оказалось достаточно, чтобы снова крепко взять контроль над игрой в свои руки. В итоге Днепр уверенно победил, превысив отметку в 100 набранных очков.

Николаев следующий матч играет через два дня дома против Харьковских Соколов. Днепр того же 9 апреля будет играть в Черкассах.

Николаев – Днепр – 80: 105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)