Перемоги "Мавп" і "Дніпра": результати Суперліги Паріматч 7 квітня

У чемпіонаті України з баскетболу в середу, 7 квітня, відбулися чергові поєдинки в Суперлізі Паріматч.

"Черкаські Мавпи" обіграли "Харківських Соколiв" (96:67), "Дніпро" був сильнішим за "Миколаєв" (105: 80), "Хімік" переміг "Прометей" (71:62), а "Запоріжжя" взяло гору над "Одесою" (80:78).

В першій половині Мавпи заволоділи впевненим гандикапом +18. Вдалося це за рахунок реалізації. Підопічні Максима Міхельсона влучили 19 разів з гри, на що суперник відповів 11-ма пострілами. Окрім цього, під щитами та в командній грі господарі також виглядали впевненіше – 21 підбирання проти 17 і 10 передач проти 8.

Після перерви нічого не змінилося. Свою перевагу Мавпи вправно тримали. Вони відповідали пострілом на постріл, реалізувавши в третій чверті 7 пострілів, так само як і суперник. Та якщо за кидками харків’яни вже не поступалися, то під щитами вони серйозно програли у підсумку – 29 проти 39. Також Соколи багато почали помилятися, через що зробили 14 втрат. Все це призвело до їхньої поразки – 71:96.

Черкаські Мавпи – Харківські Соколи 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20)

Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 16 очок + 2 підбирань + 2 передач, Райт 21 очок + 4 підбирань + 7 передач, Конєв 10 очок + 7 підбирань + 2 передач, Скапінцев 10 очок + 3 підбирань + 1 передач, Янг 15 очок + 2 підбирань + 2 передач

Харківські Соколи: Бояркін 11 очок + 1 підбирань + 1 передач, Місяць 6 очок + 1 підбирань + 1 передач, Пресслі 11 очок + 7 підбирань, Граф 9 очок + 1 підбирань + 8 передач, Чумаков 11 очок + 4 підбирань + 2 передач

У першій зустрічі ігрового дня Хімік переміг вдома Прометей – 71:62.

Суперники з початком зустрічі максимально зосереджено поринули в боротьбу, не бажаючи нічим поступатися. У дебюті матчі наполегливішими були господарі, які й виграли стартову чверть у сім очок.

Уже в другій 10-хвилинці гості до великої перерви відіграли 5 очок різниці. Найрезультативнішим на майданчику за дві стартові чверті став Тайлер Нельсон з Хіміка, який набрав 12 очок – першим серед усіх перетнув позначку в 10 балів.

По перерві на майданчику точилася майже рівна боротьба. На заключну чверть команди пішли з різницею в три очка на користь Хіміка.

У заключній чверті гравці Хіміка почували себе на майданчику впевненіше з кожною хвилиною, яка наближала фінальну сирену. Відтак господарі свого вже не впустили. Хімік вдруге в сезоні переграв вдома Прометей, зрівнявши рахунок у особистій сезонній серії.

Хімік наступний матч грає вже за два дні – вдома проти Запоріжжя. Прометей також за два дні гратиме в Одесі.

Хімік (Южне) – Прометей (Кам`янське) – 71:62 (22:15, 16:21, 18:17, 15:9)

Хімік: Саліван 22о + 13пд, Нельсон 18о + 10пд + 5пр, Зотов 14о + 6пр, Ковляр 7, Войналович 6о + 5пд, Мироненко 3, Марченко 1, Рахімшаіков, Козак, Антипов, Рябчук.

Прометей: Вон 11, Липовий 10 + 9пд, Петров 8о + 5пд, Сидоров 8, Стефенс 8, Еванс 7о + 6пд, Маєрс 6, Лукашов 4о + 5пд, Луценко, Беліков.

Запоріжжя в гостях у важкому матчі переміг Одесу – 80:78

Перша половина пройшла за мінімальної переваги Запоріжжя. Підопічні Валерія Плеханова надійніше діяли під щитами – 20 підбирань проти 18, демонстрували більш команду гру – 10 передач на 8, і були дисциплінованішими – 9 очок з лінії, тоді як у суперника 3. Проте, одесити компенсували це своєю влучністю - 14 з 32 реалізованих пострілів проти 12 з 32 у Запоріжжя. Тож, перевага гостей перед наступною 20-хвилинкою складала 3 очка.

Після відпочинку команди демонстрували рівну гру. В третій чверті 10 влучань проти 9 на користь Одеси, але з них 2 дальні, тоді як у суперника 3. В заключній частині все проходило за точнісінським сценарієм. Суперника набрали по 20 очок і в підсумку все вирішив той мінімальний гандикап, яким Запоріжжя заволоділо перед перервою. Тож, перемога підопічних Валерія Плеханова – 80:70.

Одеса – Запоріжжя 78:80 (22:23, 13:15, 23:22, 20:20)

Одеса: Бріджман 11 очок + 4 підбирань, Кондраков 17 очок + 1 підбирань, Артамонов 16 очок + 5 підбирань + 5 передач, Блейлок 11 очок + 5 підбирань, Браун 4 очок + 6 підбирань + 3 передач, Новіков 5 очок

Запоріжжя: Мальчевський 11 очок + 4 підбирань, Кеффі 15 очок + 2 підбирань + 13 передач, Форчун 18 очок + 3 підбирань, Сізов 12 очок + 4 підбирань, Грицак 8 очок + 3 підбирань + 1 передач

Миколаїв програв вдома Дніпру в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч – 80:105.

Головною інтригою поєдинку була можлива помста Дніпра за недавню сенсаційну поразку в чвертьфіналі Кубку України. Гості з перших хвилин розпочали акцентовані атаки на кільце господарів. При цьому дніпряни надто не форсували подій, діяли виважено.

У першій половині гравці Дениса Журавльова були влучнішими, при цьому більше перехоплювали та менше втрачали.

Відтак на велику перерву Дніпро забезпечив 10 очок переваги.

По перерві тенденція збереглася і посилилася. Гості вже помітно переважали господарів за всіма статистичними показниками та компонентами гри. На заключну чверть Дніпро вже мав 19 очок відриву.

На початку заключної 10-хвилинки господарі здійснили відчайдушну спробу відігратися. Відставання вдалося скоротити до 10 очків, а гості взяли хвилину перерву. Гостям цього виявилося достатньо, аби знову міцно взяти контроль над грою в свої руки. У підсумку Дніпро впевнено переміг, перетнувши позначку в 100 набраних очок.

Миколаїв наступний матч грає за два дні вдома проти Харківських Соколів. Дніпро того ж 9 квітня гратиме в Черкасах.

Миколаїв – Дніпро – 80:105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)