'Остенде' – 'Прометей': анонс матча баскетбольной Лиги чемпионов 10 февраля

Всего через день после памятной победы над испанской "Уникахой" в баскетбольной Лиге чемпионов "Прометей" сыграет второй поединок в раунде топ-16. В четверг, 10 февраля, вечером лидер украинской Суперлиги встретится в Бельгии с "Остенде".

Из-за того, что клуб из Слобожанского пережил вспышку коронавируса, на втором групповом этапе чемпион Украины провел всего один матч. Тогда как конкуренты выходили на площадку уже по два-три раза.

"Остенде" в первых двух турах играл в гостях и уступил и испанской "Уникахе" (59:75), и румынскому "Клужу" (75:86). В пользу бельгийской команды может сыграть лишний день отдыха и поддержка своих болельщиков. "Прометей" же испытывает положительные эмоции после драматической, но положительной развязки противостояния с командой из Малаги в Запорожье во вторник.

Видео дня

10 февраля

"Остенде" (Бельгия) – "Прометей" (Украина)

Остенде, Арена "Верслюс Дом"

Начало матча – 21:00

Трансляция – YouTube-канал Dmart TV

Уже в воскресенье, 13 февраля, подопечные Ронена Гинзбурга сыграют в украинской Суперлиге. В Слобожанском им будут противостоять "Черкаськи Мавпы."

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео победного броска "Прометея" в матче против "Уникахи" в Лиге чемпионов ФИБА.

В то же время "Киев-Баскет" проиграл в Кубке Европы ФИБА в Германии.