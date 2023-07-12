Определился состав сборной Украины по баскетболу на сбор перед квалификацией Олимпиады-2024

Уже на этой неделе, начиная с 15 июля, мужская сборная Украины по баскетболу приступит к подготовке к матчам преквалификации Олимпийских игр, которые в августе будут проходить в Стамбуле.

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Команда соберется в Риге, где под руководством нового главного тренера Виталия Степановского будет проводить тренировочный сбор.

Определился ростер сборной Украины, который будет готовиться к матчам: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Александр Липовой, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Игорь Чумаков, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой.

"Сейчас в составе 14 игроков. Конечно, мы будем до последнего будем рассчитывать на ребят, которые сейчас в США. Это касается не только Лєня и Михайлюка, но и Шульги и Скапинцева. Надеюсь, им удастся решить все вопросы по документам и они смогут присоединиться к команде. Что касается Дмитрия Скапинцева, он сейчас играет в Летней лиге и делает все для того, чтобы попытаться получить контракт в клубе НБА", – прокомментировал свой выбор Виталий Степановский.

Также, напомним, из-за травм не могут помочь национальной сборной защитники Илья Сидоров, Денис Лукашов и форвард Иван Ткаченко.

Расписание контрольных матчей сборной Украины:

29 июля. Паневежис, Литва

Литва – Украина

31 июля. Рига, Латвия

Украина – Швеция

5 августа. Рига, Латвия

Украина – Израиль

7 августа. Рига, Латвия

Украина – Нидерланды

Напомним, в рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии. Матчи будут проходить в Стамбуле.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

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