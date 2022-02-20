Определился обладатель Кубка Украины по баскетболу среди женщин

Киевский "Будивельник" обыграл земляков из "Киев-Баскета" и стал победителем 12-го розыгрыша Кубка Украины по баскетболу среди женщин. Поединок в столице Украины на паркете GymMaxxArena завершился со счетом 103:64.

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В чемпионате соперники уже сыграли между собой два круга. В октябре в домашнем туре команда Срджана Радуловича дважды победила – 76:63 и 88:67. Также "Будивельник" дважды победил в ПС Венето в январе – 87:73 и 85:68.

В Финале восьми Кубка Украины "Будивельник" не играл в четвертьфинале, поскольку "Прометей" не явился на матч. А в полуфинале команда Радуловича одолела одесский "Интерхим" – 88:77.

Видео дня

Киев-Баскет в четвертьфинале победил "Винницких Молний" - 101:38, а в полуфинале - "Чайку" - 93:70.

Напомним, что в прошлом году КУ выиграл "Прометей", который победил в решающем противостоянии "Киев-Баскет".