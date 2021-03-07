Определился победитель Кубка Украины по баскетболу среди женщин

В воскресенье, 7 марта, в Каменском был разыгран первый трофей баскетбольного сезона 2020/21. В финале женского Кубка Украины хозяйки Финала четырех "Прометей" обыграли "Чайка" 112: 74.

Баскетболистки Виктории Большаковой, которые не имеют ни одного поражения в 22 матчах Суперлиги, мощно выступают и в Кубке. С первых секунд решающего поединка турнира они полностью взяли контроль за игрой.

Уже после первой половины "Прометей" обеспечил 29 очков преимущества. В дальнейшем хозяева уверенно контролировали ход событий. Гости до последнего боролись, но сил было недостаточно, чтобы отыграться.

Самыми лучшими в матче стали Кешуан Лашун (29 очков) и Турон Мосби (21).

"Прометей" завоевал Кубок Украины в первый сезон от создания, а "Чайка" второй раз подряд уступила в финале турнира. В прошлом году бердянская команда уступила хозяевам финала в Ривном.

КУБОК УКРАИНЫ

Чайка-ДЮСШ-Бердянск – Прометей (Каменское) – 74: 112 (13:31, 18:29, 22:19, 21:33)

Бердянские баскетболистки на пути к финалу провела два матча, одолев "КСЛИ-Киев-Баскет" в четвертьфинале (86:56) и выиграв невероятно тяжелый полуфинал с овертаймом в "Франковска" (79:73).

Хозяйки финала, как и их соперницы, начинали выступление в Кубке с четвертьфинала. "Прометей" сначала не заметил "Ривне" (100:68), а в полуфинальной игре уверенно разобрался с "Киев-Баскетом" (97:61).

Как сообщал OBOZREVATEL, осень прошлого года южненский "Химик" в сенсационном финале Кубка Украины по баскетболу среди мужчин обыграл днепровский "Днепр" и второй раз в своей истории выиграл трофей.