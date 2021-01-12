"Одесса" против "Днепра": анонс матча Суперлиги Париматч 12 января

"Одесса" – "Днепр"

Одесса, УСК "Одесса"

Начало матча – 19:00

Прямая трансляция – Oboz TV, YouTube/Facebook ФБУ

Во вторник, 12 января, состоится заключительный матч первого тура Суперлиги Париматч в 2021 году, в котором "Одесса" примет на своей площадке "Днепр". Действующие чемпионы Украины выиграли первую очную встречу в сезоне со счетом 84:72.

Обе команды проиграли стартовые поединки в новом году. Подопечные Олега Юшкина в невероятно результативном противостоянии уступили "Харьковским Соколам" (100:102), а гости не сумели одолеть южненский "Химик" (71:75).

Фаворитом анонсируемого матча является "Днепр", который не только имеет более глубокий состав, но и находится в лучшей форме – "Одесса" не выигрывает на протяжении последних шести поединков во всех турнирах.

Если анализировать статистику сезона 2020/21, то действующие чемпионы набирают в среднем на 11 очков больше, чем соперники, делают больше подборов и ассистов и точнее бросают с любых дистанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" добыл уникальную победу над "Николаевом" в Суперлиге Париматч.