"Черкаськи Мавпы" впервые в сезоне обыграли "Одессу" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 2 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Черкаськи Мавпы" со счетом 82:78 дома обыграли БК "Одесса".

В последних неудачных для себя поединках черкасчане невнятно действовали в дебютах встреч. Поэтому преимущество одесситов в начале сегодняшнего матча также должно было насторожить хозяев. Но на этот раз они быстро вошли в игру, сначала выровняв ее, а затем захватив преимущество. К концу стартовой четверти Мавпы добыли 10 очков запаса.

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К большому перерыву черкасчане отбили попытки одесситов переломить игру и увеличили преимущество в счете еще на 5 очков. Самыми заметными за это время стали Шалич, Приймак и Ткаченко – у всех по 10 очков. Хозяева почти вдвое превосходили гостей под щитами: 28 против 16.

Однако после перерыва ход борьбы существенно изменился. Хозяева стали все больше ошибаться и у них разладилась игра в атаке. В то же время одесситы уверенно сокращали отставание. Через несколько минут со старта заключительной четверти счет сравнялся, а впоследствии уже одесситы вышли вперед.

Но гости тоже оставили на площадке немало сил. Так что в заключительные минуты счет балансировал на грани равенства. В последний раз он сравнялся за 30 секунд до конца основного игрового времени. В итоге ключевыми в матче стали заключительная результативная атака Хамильтона и последующий перехват Кольченко, после которого он реализовал два штрафных, установив победную точку.

"Черкаськи Мавпы" одержали первую победу в сезоне против Одессы и шестую в чемпионате в целом.

"Черкаськи Мавпы" следующий матч играют 4 февраля дома против Химика. Одесса в тот же день будет играть в Киеве против Будивельника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Черкаськи Мавпы" дома уступили "Киев-Баскету" (73:83), "Будивельник" на своем паркете обыграл "Тернополь" (89:80), а "Запорожье" в гостях обыграл "Химик" (86:56).