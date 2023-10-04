Арбитр с фронта, борьба за зрителей на трибунах и новые клубы: что нужно знать про старт нового сезона Суперлиги Favbet

3 октября матчами в Киеве стартовал новый сезон баскетбольной Суперлиги Favbet, которая, несмотря на войну, расширилась до 11 клубов. Правда, не все команду смогут сыграть на своем паркете, а трибуны арен все еще остаются пустыми.

ПЛЮС ДВА. В мужской Суперлиге в нынешнем сезоне стартует 11 команд, что на две больше чем в прошлом. Элитный дивизион пополнили чемпион Высшей лиги "Ровно", на которого посматривают с опаской даже фавориты, и вице-чемпион "вышки" БК "Кривбасс".

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"Есть положительная динамика увеличения участников соревнований. Если в прошлом сезоне было два дивизиона у мужчин, то в этом – три. В Суперлиге будет 11 команд, в Высшей лиге – 12, плюс ожидаем 12-14 клубов в Первой. У женщин в прошлом сезоне в единой лиге играли 12 команд, а теперь будет 6 в Суперлиге и 12 команд – в Высшей. Хотя дается все не так просто. Денег в условиях войны не хватает, но мы работаем и проводим уже второй военный сезон", – отметил генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

Полный список клубов Суперлиги Favbet в нынешнем сезоне выглядит так:

"Запорожье" "Кривбасс" "Будивельник" "Днепр" БИПА-Сборная Одесской области "Прикарпатье-Говерла" "Ровне-ОШВСМ" "Старый Луцк-Университет" "Политехника-Галичина" "Черкаськи Мавпы" "Киев-Баскет"

По словам функционера, ФБУ финансово поддерживает многие командам. В Суперлиге есть лишь два-три клуба, которые самодостаточны: "Другим мы помогаем, ищем спонсоров, выходим на местные власти. Мы помогаем в проведении чемпионата, в предыдущем сезоне в большинстве городов мы финансировали аренду залов, проведение трансляций, систему видеоповторов".

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕЙ-ОФФ. Что касается регламента турнира, то регулярный чемпионат пройдет в три круга, а клубы продолжат играть в баблах. По ходу "регулярки" каждая команда проведет по 30 матчей, а всего запланировано 165 поединков. Однако в этом сезоне организаторы чемпионата вернули стадию плей-офф, в которой и определится чемпион Суперлиги.

Из 11 участников мужского чемпионата, три команды, не смогут сыграть на своем паркете из-за регулярных атак на города российских оккупантов. Это – "Запорожье", БИПА-Сборная Одесской области и "Кривбасс" из Кривого Рога. При этом в Днепре матчи все-таки пройдут.

Также в этом сезоне возвращается Кубок Украины, в котором сыграют команды Суперлиги и 5 лучших клубов Высшей лиги после двух кругов чемпионата. Жеребьевка будет открытой. Борьба за трофей начнется с 1/8 финала, старт турнира запланирован ориентировочно на февраль.

БОРЬБА ЗА ЗРИТЕЛЕЙ. В связи с военным положением в Украине все игры будут проходить при пустых трибунах. Однако, по словам Драбиковского, федерация занимается этим вопросом. За последние полгода представители ФБУ трижды обращались в Министерство спорта, писали письма и аргументировали, почему можно начинать пускать болельщиков на матчи.

"Почему люди ходят в кинотеатры, театры, посещают инвенты, где много зрителей, и почему только в спорте правила не разрешают их пускать? Мы будем продолжать работу в этом направлении. Думаю, что на министерство мы уже не будем выходить, будем выходить на Кабмин, премьер-министра", – сообщил генеральный секретарь.

С ФРОНТА НА ИГРУ. Открыли новый сезон в Киеве "Запорожье" и "Кривбасс", а первое вбрасывание сделал арбитр ФБУ Андрей Менько, который с весны 2022 года защищает Украину в составе ВСУ и приехал с фронта всего на пару дней.

"Очень приятно снова побывать на баскетболе. Трудно отвлекаться, но на несколько часов удалось. Хорошо, что чемпионат не останавливается, увеличивается количество команд. Как только есть возможность, мы даже на фронте стараемся следить за матчами. Не останавливайтесь, играйте, вы – большие молодцы", – отметил Андрей.

Несмотря на то, что большинство топовых игроков сейчас стараются найти выгодный контракт за границей, бывший игрок сборной Украины Александр Сизов вернулся домой, чтобы выступать за "Запорожье: "Я соскучился по родине и хочется помогать стране хотя бы так, выходя на площадку. Хочется передать опыт молодым игрокам, развивать баскетбол в Украине, чтобы люди смотрели и отвлекались от войны".

По словам Сизова, задача его команды в этом сезоне – пытаться побеждать в каждой игре: "Хотим быть в топ-6, а там посмотрим".

Но если "Запорожье" в своем стартовом матче победило "Кривбасс" со счетом 83:61, то действующий чемпион "Будивельник" начал защиту титула с поражения в напряженном матче от серебряного призера минувшего первенства "Днепра" – 66:72.

"Баскетбол сейчас, возможно, не самое важное в жизни, но я постоянно говорю ребятам, что нам надо играть более раскрепощенно, надо наслаждаться этим процессом, потому что есть такая возможность. Есть возможность заниматься любимым делом и постоянно донатить на то, что нужно ребятам на фронте", – отметил на старте сезона тренер "Будивельника" Дмитрий Забирченко.

Транслировать матчи Суперлиги Favbet в этом сезоне будут два телеканала – "Суспільне Спорт" и XSPORT, а также все поединки будут показаны на Youtube ФБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Будивельник" проиграл "Днепру" на старте Суперлиги Favbet.

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