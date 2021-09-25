БК 'Николаев' с победы над 'Кривбасом' стартовал в Суперлиге Windrose

Баскетбольный клуб "Николаев" успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Украины. В 1-м туре Суперлиги Windrose "корабелы" на своем паркете одолели дебютанта – криворожский "Кривбасс". Встреча на паркете СК "Надежда" завершилась со счетом 91:62.

Новость обновляется...

Свой следующий поединок элитного баскетбольного первенства "Николаев" проведет 1 октября против "Киев-Баскета".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Химик" и БК "Одесса" показали яркий баскетбол в стартовом для себя матче нового сезона Суперлиги Windrose. Победителем черноморского дерби в итоге стали "химики", которые были сильнее – 66:58.