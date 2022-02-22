Не вижу ни одной причины, чтобы покидать Украину, – Багатскис

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис стал гостем программы BasketRoom, в которой признался, что даже не рассматривал вариант сбежать из Украины в свете последних событий на востоке Украины. Латвиец вспомнил историю из свей молодости, заявив что к подобным вещам нельзя привыкнуть.

"К таким вещам нельзя привыкнуть. Я вспоминал похожую ситуацию, как в 1991 году когда Латвия стала независимой страной, я стоял на баррикадах. Я играл в ЦСКА и был прапорщиком советской армии и за это меня могли приставить к стенке, но никто об этом не думал. Все стояли за свою новую страну. Потом был 2014 год...Сами знаем как было и сейчас. Все мои родственники говорили мне: "Подумай, смотри, какая ситуация". Но я не вижу ни одной причины, чтобы покидать Украину", – заявил наставник

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Кроме того Айнарс рассказал о ситуации с травмированным Владимиром Геруном перед игрой с Испанией.

"У Вовы травма колена. Он последние месяцы играет на процедурах. И эти 10 дней это единственное время, где он может навести порядок со здоровье. Я всегда говорил, что здоровье это главное. И только если игрок здоровый физически и ментально, он может показать лучший результат на паркете", – отметил Багатскис.

Также латвийский специалист высказался о силе сборной Испании.

"Нынешние игроки сборной Испании – это будущее испанского баскетбола. После последнего чемпионата мира и Олимпиады многие ветераны сборной Испании завершили международную карьеру. Мы не говорим об игроках НБА, но кто сейчас из испанских игроков выступает в Евролиге? Несколько ветеранов? Газолей, Рубио нет, жаль, что их нет, а кто из испанцев сейчас играет заметную роль в НБА, что мы не играем против второстепенного состава сборной Испании", – добавил латвийский тренер.

Айнарс считает, что сборной Испании по баскетболу нечем удивить его подопечных.

"Чем испанцы могут нас удивить? У нас половина команды играла с испанцами. Главное, чтобы в уме не было, что мы андердоги. Ведь сборная Испания – это тоже люди. Может, некоторые по таланту даже хуже наших игроков, но они с детства учатся играть быстро, быстро принимать решения. И мы должны играть быстро. Испанцы играют, но дают другим играть. И все будет зависеть, как мы сыграем, как используем свои моменты и как будем возвращаться в защиту", – подытожил Айнарс Багатскис.

Напомним, что мужская национальная сборная Украины сыграет 24 февраля в Кордове против команды Испании в матче третьего тура первого этапа квалификации чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Начало игры в 21:45.

Уже было опубликовано расписание трансляций.