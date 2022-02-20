Где смотреть Испания - Украина. Расписание трансляций отбора на ЧМ-2023 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 24 февраля, проведет свой матч третьего тура квалификации на чемпионат мира-2023. Соперником подопечных Айнарса Багатскиса будет команда Испании.

Встреча в Кордобе на паркете арены "Виста Алегре" начнется в 21:45 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут поддержать своих любимых игроков у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. В прямом эфире встречу покажет телеканал Xsport.

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Расширенный состав сборной Украины:

Защитники:

Денис Лукашов, Илья Сидоров ("Прометей"), Виталий Зотов ("Днепр"), Джером Рендл ("Будивельник").

Форварды:

Александр Липовый ("Прометей"), Богдан Блызнюк ("Будивельник"), Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы"), Артем Ковалев ("Киев-Баскет"), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов ("Днепр").

Центровые:

Вячеслав Петров ("Прометей"), Дмитрий Скапинцев ("Киев-Баскет"), Вячеслав Кравцов ("Днепр"), Артем Пустовой ("Гран-Канария").

Отметим, что Украина и Испания уже встречались в отборе на чемпионат мира-2019. 4 сентября 2018 года "желто-синие" при заполненных трибунах киевского Дворца спорта победили со счетом 76:65. В ответной игре 2 декабря украинцы драматичной борьбе уступили в Тенерифе со счетом 68:72.

Напомним, что в этом отборе в первом туре сборная Украины по баскетболу проиграла в драматическом матче с Грузией, а затем обыграла Северную Македонию.