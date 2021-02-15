Назван окончательный состав сборной Украины на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу определился с окончательным составом команды на заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2022.

Наши ребята в "баббле" в Киеве сыграют с соперниками из Словении (20 февраля, трансляция XSPORT) и Венгрии (22 февраля, трансляция XSPORT). Главный тренер "желто-синих" Айнарс Багатскис назвал 14 игроков, которые будут защищать цвета команды в этих матчах.

Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Виталий Зотов ("Химик"), Александр Мишула ("Киев-Баскет"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"), Джером Рэндл ("Бетис" , Испания).

Нападающие: Богдан Близнюк ("Киев-Баскет"), Андрей Войналович ("Химик"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Владимир Герун ("Уникаха", Испания), Вячеслав Петров ("Прометей"), Сергей Павлов ("Киев-Баскет").

Центровые: Владислав Коренюк ("Киев-Баскет"), Дмитрий Скапинцев ("Черкаськи Мавпы").

Напомним, сборная Украины досрочно вышли на Евробаскет-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский призвал Минздрав Украины вернуть зрителей на трибуны спортивных стадионов.