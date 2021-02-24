Михайлюк впервые в сезоне вышел в старте и помог команде победить в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк впервые в нынешнем сезоне НБА вышел в стартовой пятерке и помог команде одержать выездную победу над "Орландо Мэджик" со счетом 105:93.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" получил 22 минуты игрового времени, набрав за них 9 очков (3/5 двухочковых, 1/5 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 блок-шот, 1 перехват и 3 потери. Пока наш соотечественник находился на паркете, "Пистонс" набрали на 7 очков больше, чем соперники (показатель "+/-"= +7).

Таким образом "Детройт" выиграл свой 9-й матч из 31 в нынешнем сезоне. Клуб украинца занимает последнее место в Восточной конференции и предпоследнее – по проценту побед среди всех команд Лиги.

"Орландо" – "Детройт" 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

"Орландо": Вучевич (20 + 9 подборов), Фурнье (14), Картер-Уильямс (11), Эннис (4), Амину (3) – старт; Росс (13 + 8 подборов), Рэндл (9), Бэйкон (8), Окики (6), Берч (5).

"Детройт": Грант (17 + 7 подборов + 6 передач), Смит (14), Бей (10 + 8 подборов), Михайлюк (9), Пламли (7 + 12 подборов) – старт; Ли (21), Джош Джексон (18 + 7 подборов), Стюарт (4), Джексон (3), Думбуя (2).

Напомним, что Михайлюк начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата. В 2013 году состоялся его первый поединок в футболке сборной Украины до 16 лет, а в 2014-м – во взрослой национальной команде. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Святослав переехал в США, приняв приглашение от университета Канзаса и начав выступать за местных "Джейхокс". Благодаря яркой игре Михайлюка выбрали на драфте НБА 2018 года. Он подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а через год был обменян в "Детройт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем поединке против "Нового Орлеана" Святослав показал лучшую игру в нынешнем сезоне НБА и помог "Пистонс" одержать победу.