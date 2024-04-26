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Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

Александр Чеканов
Баскетбол
2 минуты
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Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение команды из России и Беларуси до конца нынешнего года. Соответствующее решение приняли на заседании центрального совета организации, которое прошло 26 апреля в штаб-квартире ФИБА в швейцарском Ми.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. "Центральный совет ФИБА продлил текущий статус национальных федераций России и Беларуси до следующего заседания в декабре 2024 года", – говорится в заявлении. Это означает, что команды из стран-соагрессорок не выступят на международных турнирах следующего сезона.

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России
Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

ФИБА была одной из первых международных федераций, которая приняла решение отстранить команды из России и Беларуси от своих турниров 1 марта 2022 года. С тех пор статус РФ и РБ остается неизменным. Также российские коллективы были исключены из розыгрышей Евролиги.

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России
Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

В январе президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский провел встречу со своим коллегой из ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосой, где они рассматривали вопрос глобального отстранения россиян от мирового баскетбола, в том числе на уровне чиновников и функционеров.

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля исполнилось 35 лет с момента единственной победы киевского "Будивельника" в чемпионате СССР по баскетболу.

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