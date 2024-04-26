Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение команды из России и Беларуси до конца нынешнего года. Соответствующее решение приняли на заседании центрального совета организации, которое прошло 26 апреля в штаб-квартире ФИБА в швейцарском Ми.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. "Центральный совет ФИБА продлил текущий статус национальных федераций России и Беларуси до следующего заседания в декабре 2024 года", – говорится в заявлении. Это означает, что команды из стран-соагрессорок не выступят на международных турнирах следующего сезона.

ФИБА была одной из первых международных федераций, которая приняла решение отстранить команды из России и Беларуси от своих турниров 1 марта 2022 года. С тех пор статус РФ и РБ остается неизменным. Также российские коллективы были исключены из розыгрышей Евролиги.

В январе президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский провел встречу со своим коллегой из ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосой, где они рассматривали вопрос глобального отстранения россиян от мирового баскетбола, в том числе на уровне чиновников и функционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля исполнилось 35 лет с момента единственной победы киевского "Будивельника" в чемпионате СССР по баскетболу.

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