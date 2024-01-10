Глобальное отстранение России. Бродский встретился с президентом ФИБА-Европа: о чем говорилось

В штаб-квартире FIBA состоялась важная встреча президента Федерации баскетбола Украины – Михаила Бродского и президента ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосы. Участниками встречи в Мюнхене также стали генеральный секретарь ФИБА-Европы Камил Новак и спортивный директор организации Коста Илиев.

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Инициатором встречи стал президент ФБУ Михаил Бродский. Само общение длилось в течение 5 часов – во время беседы обсудили целый ряд важных тем, связанных с украинским и мировым баскетболом.

Первым и важным месседжем стало желание ФБУ отстранить российские и беларуские сборные и клубы навсегда из европейской баскетбольной семьи. К слову, ФИБА всегда была солидарна с украинским народом и стала одной из первых организаций, отстранивших агрессоров от официальных соревнований. Сейчас речь идет о глобальном отстранении всех субъектов деятельности от европейского и мирового баскетбола.

Еще одной из важных тем встречи стали компенсационные выплаты для украинских клубов, воспитавших игрока, подписавшего контракт в Европе. По словам Михаила Бродского, в европейской организации идут на встречу и уже в ближайшее время это станет абсолютной реальностью.

Обсудили также ситуацию с неприездом некоторых украинских игроков прошлым летом в сборную для участия в пред-олимпийской квалификации. Были озвучены возможные пути урегулирования подобных ситуаций, включая наказание для самих баскетболистов со стороны ФБУ и ФИБА.

"В ФИБА так и не поняли, как одни украинцы проливают кровь на поле боя, а другие отказываются пролить пот на игровой площадке, – говорит Михаил Бродский. – Для меня это тоже история, которая просто не укладывается в голове, до сих пор стыдно за некоторых. Патриотом можешь ты не быть, но человеком быть обязан, поэтому если получил вызов в сборную Украины – просто обязан прибыть!

Исходя из результатов разговора, мы в ближайшие дни произведем изменения в документы ФБУ, а также будем инициировать изменения в Закон о спорте относительно отказа игроков выступать за украинские сборные и неприезд в расположение сборных, вынесем этот вопрос на государственный уровень. Думаю, это важно сейчас для всех видов спорта. Только очень уважительные причины могут стать препятствием приехать в сборную, например, для игроков НБА на окно во время их сезона, это мы понимаем, все остальные ситуации будем разбирать с серьезными санкциями внутреннего и международного уровня, а также публичной травлей. Так не может быть, что украинец отказывается выступать за флаг страны, за которое сейчас погибают тысячи патриотов!

Мне очень понравился градус встречи, она была очень дружеская и теплая, я в очередной раз увидел неравнодушных людей, которые переживают за баскетбол, действительно переживают за украинский баскетбол и Украину. Реально в ФИБА удивляются, как вообще в условиях, в которых оказалась Украина, у нас существует спорт и баскетбол на том уровне, что у нас есть. Любая война рано или поздно закончится, но останавливаться мы просто не можем, нужно жить, играть, дарить эмоции и воспитывать своих здоровых детей, чтобы потом было с чем жить.

Кстати о детях, в ФИБА очень положительно восприняли информацию, что в Украине стартует масштабная программа школьного баскетбола в формате проекта "Бок о бок". В свое время ФБУ была инициатором этой программы, сейчас в нее вошли 5 видов спорта (баскетбол, волейбол, футзал, спортивная ориентировка и черлидинг), эта программа запускается под эгидой Президента Украины. Мы обязаны ему в этом, это весомый шаг, мы будем помогать и развивать школьный баскетбол. Амбасадором от баскетбола там наш Сергей Лищук.

За молодых игроков, которые выехали из Украины и подписали свои первые контракты с иностранными клубами, наши спортивные школы и клубы однозначно получат свои компенсации, это также было проговорено и для нас это невероятно важно.

Также проговорили в офисе ФИБА важную социальную программу – баскетбол для людей с инвалидностью. На сегодняшний день мы уже нашли поддержку нескольких городских глав, которые согласились взять под свой личный контроль развитие этого направления, также ищем социальный бизнес, для меня это очень важный проект. Нам нужно поддерживать наших героев, возвращающихся с войны.

Словом, через примерно 5 часов диалога мы вместе наработали целый план действий, которым будем руководствоваться в ближайшее время. Я, в свою очередь, поблагодарил Гарбахоса и Новака за поддержку украинского баскетбола и в частности ФБУ".

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