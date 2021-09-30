"Мавпы" против "Химика", "Одесса" в гостях у "Будивельника": анонс матчей Суперлиги WindRose 30 сентября

В четверг, 30 сентября, состоится два матча Суперлиги WindRose. "Черкаськи Мавпы" на домашней площадке примут "Химик", а "Будивельник" в Киеве сыграет с "Одессой".

"Черкаськи Мавпы" – "Химик"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – УНИАН, YouTube ФБУ

В первом поединке игрового дня встретятся команды, которые удачно стартовали в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу. "Мавпы" сенсационно обыграли столичный "Будивельник", а "Химик" победил "Одессу" в дерби.

Наставник хозяев Максим Михельсон отметил силу соперника и выразил обеспокоенность тем, что его подопечные могли не успеть восстановиться после матча первого тура. Он также напомнил, что черкасчане испытывают определенные кадровые проблемы.

Видео дня

"Будивельник" – "Одесса"

Киев, GYMMAXX

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Как уже было указано выше, обе команды проиграли свои стартовые матчи нового сезона. "Будивельник" является безоговорочным фаворитом противостояния, несмотря на два поражения – в Суперкубке и Суперлиге WindRose. Такие результаты не совпадают с амбициями киевлян, которые серьезно укрепили состав в летнее межсезонье.

Пока что непросто сделать выводы о сильных сторонах одесситов, однако стоит отметить, что в их ростере есть как опытные баскетболисты, так и легионеры, которые обладают хорошими индивидуальными качествами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" вылетел из Кубка Европы ФИБА, не сумев совершить камбэк в поединке против польского "Трефл Сопота".