"Мавпы" против "Химика", "Одесса" в гостях у "Будивельника": анонс матчей Суперлиги WindRose 30 сентября

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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'Будивельник' попытается реабилитироваться за поражение в первом туре

В четверг, 30 сентября, состоится два матча Суперлиги WindRose. "Черкаськи Мавпы" на домашней площадке примут "Химик", а "Будивельник" в Киеве сыграет с "Одессой".

"Черкаськи Мавпы" – "Химик"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – УНИАН, YouTube ФБУ

В первом поединке игрового дня встретятся команды, которые удачно стартовали в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу. "Мавпы" сенсационно обыграли столичный "Будивельник", а "Химик" победил "Одессу" в дерби.

Наставник хозяев Максим Михельсон отметил силу соперника и выразил обеспокоенность тем, что его подопечные могли не успеть восстановиться после матча первого тура. Он также напомнил, что черкасчане испытывают определенные кадровые проблемы.

Видео дня
"Мавпы" обыграли "Будивельник" на старте сезона

"Будивельник" – "Одесса"

Киев, GYMMAXX

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Как уже было указано выше, обе команды проиграли свои стартовые матчи нового сезона. "Будивельник" является безоговорочным фаворитом противостояния, несмотря на два поражения – в Суперкубке и Суперлиге WindRose. Такие результаты не совпадают с амбициями киевлян, которые серьезно укрепили состав в летнее межсезонье.

Пока что непросто сделать выводы о сильных сторонах одесситов, однако стоит отметить, что в их ростере есть как опытные баскетболисты, так и легионеры, которые обладают хорошими индивидуальными качествами.

"Будивельник" укрепил состав в летнее межсезонье

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" вылетел из Кубка Европы ФИБА, не сумев совершить камбэк в поединке против польского "Трефл Сопота".

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