Матчи в трех городах: анонс баскетбольной Суперлиги Windrose 24 декабря

До конца 2021 года в украинской баскетбольной Суперлиге осталось провести четыре матча. Три из них состоятся в пятницу, 24 декабря, а 28-го "Днепр" примет "Прометей".

Центральное противостояние дня пройдет в Слобожанском, где лидер чемпионата сразится с "Харьковскими Соколами". Команда под руководством Валерия Плеханова в сезоне 2021/2022 серьезно прибавила и претендует на призовые места. "Прометей" же после успеха в Лиге чемпионов в дуэли в Германии постарается продлить свою победную серию, которая насчитывает уже 20 матчей!

24 декабря

"Прометей" – "Харьковские Соколы"

Видео дня

Слобожанское, СК "Слобожанский"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "XSport", YouTube-канал ФБУ

В прекрасном Дворце спорта "Юность" в Запорожье хозяева в местном дерби сыграют с "Днепром". В первом круге днепряне победили со счетом 96:90. Соперники занимают места в середине турнирной таблицы, что пока не отвечает их амбициям.

24 декабря

"Запорожье" – "Днепр"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН", YouTube-канал ФБУ

Черкасская команда недавно покинула последнее место Суперлиги, одержав пятую победу в 21-м матче. Впрочем, противостоять участникам Кубка Европы из "Киев-Баскета" коллективу Максима Михельсона будет сложно, но есть шанс проявить характер и дать бой гранду.

24 декабря

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" вышел в четвертьфинал Кубка Украины, выиграв в Черкассах.

Тем временем капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов вспомнил методы Фрателло и битву с США.