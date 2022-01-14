Матчи в четырех городах: анонс Суперлиги Windrose 14 января
В пятницу, 14 января, регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги продолжится четырьмя матчами. Третий круг откроют еще восемь команд.
После поражения в Лиге чемпионов "Прометей" проведет "тренировку с повышенной ответственностью" в игре против "Николаева" – последней команды турнира. Вряд ли гости смогут прервать победную серию чемпиона из 22 матчей.
14 января
"Прометей" – "Николаев"
Слобожанское, СК "Слобожанский"
Начало матча – 18:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Серебряный призер сезона 2021/22, "Запорожье", проверит силы дебютантов из Кривого Рога. Предыдущие две встречи завершились в пользу команды Станислава Овдеенко. В середине таблицы соперников разделяет две строчки, но запорожская команда добыла на четыре победы больше.
14 января
"Запорожье" – "Кривбасс"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 18:00
Трансляция – Obozrevatel, YouTube-канал ФБУ
Центральный поединок дня пройдет в Днепре. В нынешнем сезоне "Будивельник" выиграл у "Днепра" и на своей площадке (91:74), и на чужой (100:87). Днепрянам со многими опытными игроками в составе пора уже побеждать лидеров, если планируют вмешаться в борьбу за медали.
14 января
"Днепр" – "Будивельник"
Днепр, СК "Шинник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
В Харькове гостям из Черкасс придется показать характер в противостоянии с одной из лучших команд сезона. На своей площадке "Мавпы" дали бой, но уступили с разницей в пять очков.
14 января
"Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы"
Харьков, ДС "Локомотив"
Начало матча – 19:30
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, "Тернополь" обыграл "Химик" в Суперлиге Windrose.
Также баскетболистки "Прометея" на последней секунде добыли победу в Еврокубке ФИБА.