Матчи в четырех городах: анонс Суперлиги Windrose 14 января

В пятницу, 14 января, регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги продолжится четырьмя матчами. Третий круг откроют еще восемь команд.

После поражения в Лиге чемпионов "Прометей" проведет "тренировку с повышенной ответственностью" в игре против "Николаева" – последней команды турнира. Вряд ли гости смогут прервать победную серию чемпиона из 22 матчей.

14 января

"Прометей" – "Николаев"

Слобожанское, СК "Слобожанский"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Видео дня

Серебряный призер сезона 2021/22, "Запорожье", проверит силы дебютантов из Кривого Рога. Предыдущие две встречи завершились в пользу команды Станислава Овдеенко. В середине таблицы соперников разделяет две строчки, но запорожская команда добыла на четыре победы больше.

14 января

"Запорожье" – "Кривбасс"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube-канал ФБУ

Центральный поединок дня пройдет в Днепре. В нынешнем сезоне "Будивельник" выиграл у "Днепра" и на своей площадке (91:74), и на чужой (100:87). Днепрянам со многими опытными игроками в составе пора уже побеждать лидеров, если планируют вмешаться в борьбу за медали.

14 января

"Днепр" – "Будивельник"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

В Харькове гостям из Черкасс придется показать характер в противостоянии с одной из лучших команд сезона. На своей площадке "Мавпы" дали бой, но уступили с разницей в пять очков.

14 января

"Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы"

Харьков, ДС "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, "Тернополь" обыграл "Химик" в Суперлиге Windrose.

Также баскетболистки "Прометея" на последней секунде добыли победу в Еврокубке ФИБА.