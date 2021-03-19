Матчи "Тернополь" – "Химик" и "Киев-Баскет" – "Одесса": анонс Суперлиги Париматч 19 марта
В пятницу, 19 марта, очередная игровая неделя Суперлиги Париматч продолжится двумя матчами в Тернополе и Киеве.
"Тернополь" – "Химик"
Тернополь, ФОК
Начало матча – 18:00
Трансляция – XSPORT
Команды являются соседями по турнирной таблице, поэтому этот поединок имеет для них большое значение с точки зрения окончательного распределения мест перед началом плей-офф. Хозяева матча идут четвертыми, имея на две победы и на одну игру больше, чем "Химик".
В двух предыдущих противостояниях между клубами побеждали те, кто играл дома. "Тернополь" уступил "Киев-Баскету" и "Прометею" в двух последних поединках, а южненцы выиграли два матча подряд на своей площадке.
"Киев-Баскет" – "Одесса"
Киев, ДС "Венето-Спорт"
Начало матча – 19:00
Трансляция – OBOZREVATEL
Во втором поединке игрового дня лидеры чемпионата Украины по баскетболу примут на домашнем паркете "Одессу", которая сейчас проводит худший отрезок в сезоне. На счету подопечных Олега Юшкина всего одна победа в девяти последних матчах.
"Киев-Баскет" уже дважды обыгрывал своих соперников в нынешнем сезоне и уверенно опережает ближайших преследователей – "Днепр" и "Прометей" – в таблице. Столичные баскетболисты будут фаворитами и в этой встрече.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта, в Суперлиге Париматч состоялись два поединка.