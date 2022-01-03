Матч звезд Суперлиги Windrose пройдет в Киеве: где купить билеты

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в украинском баскетболе состоится Матч звезд Суперлиги. В дуэли лучших игроков чемпионата страны украинцы будут противостоять легионерам. Баскетбольный поединок запланирован на 19 февраля 2022 года в киевском Дворце спорта. Начало – в 14:00.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. В программе мероприятия также – различные конкурсы, световое шоу, выступление звезд музыки, появление знаменитых представителей из других видов спорта.

Билеты на Матч звезд уже поступили в продажу. В интернете их можно приобрести на сайте TicketBox. Цена пропусков на шоу варьируется от 145 до 3000 грн. Причем, до 10 января действует праздничная скидка в размере 22%. А для тех, кто приобретет билеты и на отборочный матч чемпионата мира против сборной Испании (27 февраля), скидка составит 44%.

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