Матч Звезд Суперлиги Windrose перенесен: ФБУ назвала новую дату

Учитывая отсутствие в Украине на этой неделе из-за угрозы российской агрессии подавляющего большинства легионеров, Федерация баскетбола Украины приняла решение о переносе одного из главных баскетбольных событий сезона – Матча Звезд-2022.

Матч Звезд-2022 был запланирован на 19 февраля в киевском Дворце спорта в формате Украина – Легион. Но ввиду объективных причин связанных с временным отъездом большого количества украинских легионеров, провести мероприятие на должном высоком уровне в этот день невозможно.

Учитывая высокий ажиотаж вокруг события и важность проведения этого глобального спортивного шоу, мы не отменяем, а именно переносим мероприятие с 19 февраля на 10 апреля.

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Все главные хедлайнеры праздника уже подтвердили свое участие в этом событии. Вместе с тем, ФБУ повысит звездный статус мероприятия и пригласит на Матч Звезд иностранных участников шоу-программы, имя которых будет названо в ближайшее время. Уже после этого цены на билеты будут подняты.

Приобрести билеты можно по этой ссылке.

Все предварительно приобретенные билеты на Матч Звезд-2022 будут действительны на новую дату события.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился к руководству ФИБА-Европа с просьбой не переносить из Киева матч выбора в ЧМ-2023 Украина – Испания.