Бродский призвал ФИБА не переносить матч отбора ЧМ-2023 Украина – Испания из Киева

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился к генеральному секретарю ФИБА Андреасу Загклису, президенту ФИБА-Европа Тургаю Демирелю и исполнительному директору ФИБА-Европа Камилу Новаку. Глава ФБУ призвал оставить Киев местом проведения матча отбора на ЧМ-2023 против действующих чемпионов мира испанцев на фоне слухов о его возможном переносе в другую страну.

Текст обращения опубликован на официальном сайте ФБУ. Глава организации не видит причин для переноса.

"Ситуацию в Украине до сегодняшнего дня можно было охарактеризовать как нестабильную и напряженную, но только если верить оценкам и мнениям руководителей некоторых государств и международным СМИ, только нагнетают обстановку и создают ложные представления о происходящем.

Мы живем нормальной жизнью. Более того, уже сегодня зафиксировано начало процесса отвода войск РФ от границ с Украиной, что также подтверждено заявлениями РФ. Через 2-3 дня все в нашей стране стабилизируется", – уверен Бродский.

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"Если ФИБА считает, что в Украине напряженная и нестабильная ситуация, в которой проведение международной игры неприемлемо, тогда в Израиле вообще ничего не может проводиться, ведь в любой момент может начаться ракетная атака (что уже не раз было) или произойти теракт.

Если игра против Испании в Украине будет отменена, это отбросит украинский баскетбол на несколько лет назад. Поэтому такое решение мы расценим как недружественный шаг и как "нож в спину" со стороны ФИБА.

Нам очень важно провести в политическом плане эту игру в Киеве. С целью обеспечения принятия максимально объективного и взвешенного решения, мы просим ФИБА перенести рассмотрение вопроса проведения игры Украина – Испания на начало следующей недели. Поверьте, за это время ситуация в Украине полностью нормализуется и все риски отпадут", – говорится в обращении.

Напомним, встреча запланирована 27 февраля в киевском Дворце спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ФБУ высказался о возможном переносе матча Украина – Испания из Киева: "Не верьте фейкам".

В то же время в ФБУ и "Киев-Баскете" восхитились американским легионером: "Миша, мы тебя любим".