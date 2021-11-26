Лидер менялся 15 раз: как украинцы стартовали в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу. Фоторепортаж

Мужская сборная Украины неудачно стартовала в квалификации к чемпионату мира 2023 года по баскетболу. Подопечные Айнарса Багатскиса в Тбилиси проиграли грузинской команде.

Игра получилась невероятно напряженной. Лидер в поединке менялся 15 (!) раз. Это подарило настоящее интригующие зрелище баскетбольным фанатам.

Украинцам удался старт, но затем хозяева запрессинговали нашу команду, вынудив ошибаться. На большой перерыв "желто-синие" ушли с преимуществом "+1".

В третьей и четвертой четвертях на паркете были качели, который в итоге завершились победой хозяев. Вашему вниманию фоторепортаж из Тбилиси.

Видео дня

Чемпионат мира-2023. Квалификация, 1-й тур

26 ноября. Грузия, Тбилиси

Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Отметим, что следующий матч квалификации украинцы проведут в Киеве в понедельник, 29 ноября, с Северной Македонией.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины Айнарс Багатскис оценил старту команды в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу