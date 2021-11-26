'Я бы не сказал...' Багатскис оценил старт Украины в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис остался довольным действиями своих игроков в стартовом матче отбора к ЧМ-2023. Несмотря на выездное поражения от Грузии, наставник "желто-синих", отметил, что сопернику сопутствовало везение.

Об этом сам Багатскис заявил на пресс-конференции после игры. Он также посетовал на то, что его тренерский штаб лишился двух игроков из-за повреждений.

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"Они играли, как команда. Я не был настолько наивным, чтобы считать эту игру простой. Но мы были хороши сегодня. Мы потеряли двух игроков из-за травм (Виталия Зотова и Иссуфа Санона – ред.), что внесло коррективы в нашу подготовку. Я бы не сказал, что победила лучшая команда. Я бы сказал, что выиграла более удачливая команда в некоторых моментов. Мы проиграли, но должны готовиться к следующей игре. Тем более, что мы играем дома", – сказал Багатскис.

Отметим, что следующий матч квалификации украинцы проведут в Киеве в понедельник, 29 ноября, с Северной Македонией.

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