Легендарный Александр Волков введен в Зал славы ФИБА

Легендарный украинский экс-баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА в 57 лет.

Олимпийский чемпион Сеула-1988, чемпион Европы-1985, чемпион СССР (1987, 1989), чемпион Украины-2000, один из первых советских спортсменов, заигравших в НБА и бывший президент Федерации баскетбола Украины (2007-2015) вошел в список двенадцати баскетболистов, которых Международная федерация баскетбола увековечит в своем Зале славы.

Церемония, которая в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса, в 2021-м пройдет в онлайн-режиме 18 июня, сообщает Eurohoops.

Помимо Волкова членами Зала славы стали также:

Стив Нэш (Канада)

Светослав Пешич (Сербия)

Изабелль Фьялковски (Франция)

Мечислав Лопатка (Польша)

Агнес Немет (Венгрия)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кеничи Сако (Япония)

Юре Здовц (Словения)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервир (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 KO) будет включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (США).