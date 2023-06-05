Киев примет финальный тур Кубка Украины по баскетболу 3х3: дата и место проведения

Финальный тур Кубка Украины и финалы чемпионатов Украины U-18 и U-23 по баскетболу 3х3 будет принимать Киев. Соревнования пройдут 10-11 июня на ВДНХ.

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В первый день пройдут соревнования среди молодежных команд мужчин U-23, а в воскресенье, 11 июня, будут соревноваться юниоры в категории U-18, а также финал Кубка Украины среди взрослых мужских команд.

В финале сыграют лучшие команды по итогам пяти туров Кубка Украины 3х3 и четырех этапов чемпионата Украины в категориях U-18 и U23.

Соревнования Кубка Украины по баскетболу 3х3 в этом сезоне посвящены памяти погибших Защитников Украины. В каждом туре чествуется память украинских героев, которые положили свою жизнь ради свободы Украины, а призовой фонд передается семьям погибших Героев.

Соревнования будут проходить в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 28.05.2022 No 1587 "О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения" без зрителей. В случае сообщения о воздушном тревоге участники соревнований переходят в ближайшее укрытие.

Следить за соревнованиями можно будет благодаря онлайн трансляциям на сайте ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, был опубликован календарь игр национальных сборных Украины на летний сезон-2023.

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