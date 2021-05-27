"Киев-Баскет" – "Запорожье": анонс второго матча полуфинала Суперлиги Париматч

В четверг, 27 мая, состоится второй матч полуфинала плей-офф Суперлиги Париматч между "Киев-Баскетом" и "Запорожьем". Первый поединок между командами закончился победой столичного клуба.

"Киев-Баскет" – "Запорожье"

Киев, СК "Венето-Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel

Счет в серии – 1:0

В первом противостоянии подопечные Айнарса Багатскиса уверенно разобрались с четвертой командой регулярного сезона (77:53). Они показали разнообразную игру в атаке, сделав на 13 результативных передач больше, чем соперники. Киевляне также превзошли гостей по количеству потерь мяча и сумели перекрыть кислород лидерам "Запорожья", что и позволило им победить.

Подопечные Валерия Плеханова сделают все возможное для того, чтобы помешать "Киев-Баскету" захватить уверенное лидерство в серии и приблизиться к выходу в финал на расстояние одной победы. Гостям необходимо решить проблемы в нападении, поскольку в первом матче агрессивная игра столичного клуба в защите предопределила исход встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, последним полуфиналистом плей-офф Суперлиги Париматч стал "Днепр", который одолел "Будивельник" в захватывающей серии.