'Киев-Баскет' встречает гостей из Южной Украины: анонс матчей против 'Одессы' и 'Химика'

После победы над "Будивельником", которая стала третьей в новой истории киевского дерби, а также третьей подряд в Суперлиге, команда Айнарса Багатскиса будет принимать гостей из юга.

В пятницу "желто-черные" сыграют против "Одессы", а в воскресенье – против "Химика". Таким образом, киевляне продолжат серию домашних матчей в Суперлиге.

Одесситы еще не знали вкуса побед над "желто-черными" в нынешнем сезоне, да и в целом дела команды Олега Юшкина пока что идут неважно – в борьбе за плей-офф Суперлиги "Одесса" существенно уступает по победам "Мавпам", а также по потерянным очкам отстает от еще одного конкурента в лице "Харьковских Соколов", сыгравших на две игры меньше.

Шансы на плей-офф стремительно тают на глазах и станут еще более призрачными, если гости из Южной Пальмиры не смогут увезти из Киева победу. Помочь одержать столь важную победу может один из лидеров Юрий Кондраков, которому мотивации будет хватать. Украинский защитник не смог закрепиться в прошлом сезоне в "Киев-Баскете" и был отдан в аренду в "Одессу", где по-настоящему раскрылся.

Предыдущие две встречи в этом сезоне завершились уверенными победами "Киев-Баскета", который уверенно шагает к промежуточному чемпионству регулярного сезона. Увидим ли мы третью победу "желто-черных"?

Матч "Киев-Баскета" против "Одессы" состоится 19 марта в 19:00 во Дворце Спорта "Венето-Спорт". Билеты можно приобрести по этой ссылке. Прямая трансляция на телеканале OBOZREVATEL.

В свою очередь, в воскресенье вице-чемпионов Украины ждет сверхинтересное противостояние – в гости пожалует южненский "Химик".

Последний матч между этими командами завершился обидным поражением для киевлян, которые уступили сопернику с разницей в два очка. Не стоит забывать и о досадном поражении в полуфинале Кубка Украины, завершившимся лишь в овертайме.

В нынешнем сезоне Суперлиги у команд паритет в личных встречах – по одной победе у каждой из команд. Подопечные Виталия Степановского пока что еще нащупывают свою игру, попутно справляясь с различными трудностями в виде кадровых потерь. Команде наконец удалось выйти на победную тропу, без проблем обыграв "Мавп" и "Николаев". Южненцам крайне важна сейчас каждая победа, которая позволит улучшить их положение в турнирной таблице перед началом плей-офф.

Обе команды будут заряжены на борьбу, а киевляне с нетерпением будут ждать матча-реванша с одним из самых сложных соперников в украинском баскетболе.

Матч "Киев-Баскета" против "Химика" состоится 21 марта в 14:00 во Дворце Спорта "Венето-Спорт". Билеты можно приобрести по этой ссылке. Прямая трансляция на телеканале XSPORT.