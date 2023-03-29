'Киев-Баскет' уверенно победил 'Говерлу': результаты Суперлиги 29 марта

Столичный "Киев-Баскет" разгромил "Прикарпатье-Говерлу" 83:43 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

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"Говерла-Прикарпатье" не слишком удачно начала матч, набрав за первые шесть минут всего два очка и проиграв этот отрезок 2:12. После этого подопечные Евгения Мурзина устроили игру в атаке, хотя в итоге первую четверть "Киев-Баскет" выиграл 17:10.

Во второй четверти "Киев-Баскет" увеличил свое преимущество до 18 очков, выиграв десятиминутку 22:11. После большого перерыва киевляне не снизили темп, в результате выиграв +40. Что интересно: вторая, третья и четвертая десятиминутки завершились с одинаковым счетом.

Самым результативным игроком матча стал Игорь Дубоненко с 17 очками, у Романа Новикова 15 очков, 6 подборов и 5 передач. В "Прикарпатье-Говерле" Артем Водолазский набрал 15 очков, к которым добавил 9 подборов.

"Киев-Баскет" догнал "Днепр" в турнирной таблице – у обеих команд по 48 очков после 28 сыгранных матчей. С ними сравниться может сегодня БИПА, если переигрывает "Старый Луцк".

"Киев-Баскет" завершит бабл в Черкассах игрой с "Черкаськими Мавпамы", а "Прикарпатье-Говерла" сыграет с БИПОЙ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Строитель"

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" 43:83 (10:17, 11:22, 11:22, 11:22)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги.

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