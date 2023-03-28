''Днепр'' нанес ''Будивельнику'' первое поражение в сезоне Суперлиги

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" потерпел первое поражение в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге. В Днепре столичная команда уступила местному одноименному клубу со счетом 74:78.

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Ключевой стала вторая четверть, которую игроки Днепра выиграли 23:9. Днепр в эти десять минут играли более агрессивно и активнее в защите, а в нападении один за другим "летели" меткие трехочковые.

После большого перерыва Будивельник заиграл более агрессивно, стал задействовать своих "больших" под щитом и это дало возможность сократить отставание киевлян в счете до -12 перед последней четвертью.

Окончательно интрига вернулась в четвертой четверти, когда несколькими удачными атаками Будивельник сократил свое отставание до 6 очков. До последнего киевляне оставались на расстоянии одной-двух результативных атак от Днепра, но хозяева удержали победу.

Самыми результативными игроками команд с 21 очком стали Максим Закурдаев у Днепра и Павел Буренко у Будивельника.

Будивельник впервые проиграл в сезоне в 28-м матче, в то время как Днепр выиграл 21 матч при 7 поражениях и повысил свои шансы в борьбе за серебро чемпионата.

Днепр — Будивельник 78:74 (19:16, 23:9, 18:23, 18:26)

Днепр: Бондарчук 0, Сорочан 4+5 передач, Тимофеенко 17+6 подборов, Закурдаев 21+6 передач, Загреба 14+10 подборов – 6 потерь – старт; Вред 9 + 5 подборов + 5 передач, Сипало 7, Тарасенко 6

Будивельник: Хохоник 2, Приймак 8, Буренко 21, Сандул 11+14 подборов, Конев 7+8 подборов – старт; Кольченко 19, Никитин 6+7 подборов, Кабанов 0, Сафонов 0

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