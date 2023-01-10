'Киев-Баскет' с победы начал 2023-й год: результаты Суперлиги Parimatch 10 января

"Киев-Баскет" одержал победу над "Запорожьем" в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch. Уже с средины первой четверти столичная команда начала отрываться от соперника и не позволила запорожцам создать интригу в этом матче.

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Киевляне имели преимущество в абсолютно каждой статистической категории, выиграли каждую из четвертей и в итоге завершили матч с преимуществом в 32 очка – 91:59. Отметим, что запорожцы в этом матче не могли рассчитывать на лидера команды Романа Морозова, пропускавшего матч из-за травмы.

У киевлян лучшими были игроки передней линии Игорь Дубоненко, Сергей Юрченко и Роман Новиков. "Киев-Баскет" во второй в сезоне победил "Запорожье" и одержал свою девятую победу в сезоне. Запорожцы потерпели 13-е поражение в чемпионате.

"Киев-Баскет" в своем следующем матче черкасского бабла 11 января будет играть против "Старого Луцка", а "Запорожье" в этот же день будет противостоять "Политехнике-Галичине".

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 59:91 (17:29, 11:12, 18:27, 13:23)

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