"Киев-Баскет" – "Реджо-Эмилия": анонс матча Кубка Европы ФИБА
Один из лидеров чемпионата Украины по баскетболу, "Киев-Баскет", продолжает выступать в Кубке Европы ФИБА. В среду, 15 декабря, команда латвийского тренера Айнарса Багатскиса сыграет второй матч на втором групповом этапе – с итальянской "Реджо-Эмилией".
В первом туре оба коллектива добыли непростые победы. Киевляне дома справились с бельгийским "Антверпом" (90:82), а их нынешние гости обыграли в Германии "Крайльсхайм" со счетом 84:80. Так что в столице Украины клубы поспорят за единоличное лидерство в группе J.
Перед дуэлью в Киеве "Реджо-Эмилия" довольно уверенно обыграла дома в чемпионате Италии середняков из "Бриндизи" (72:56). Украинская команда в Суперлиге без проблем справилась на выезде с "Днепром" – 79:61.
Эта встреча станет для "оранжево-черных" последней на евроарене в 2021 году. Матчи третьего тура запланированы на 12 января 2022-го.
15 декабря
"Киев-Баскет" (Украина) – "Реджо-Эмилия" (Италия)
Киев, ДС "Венето Спорт"
Начало матча – 19:00
Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФИБА
Как сообщал OBOZREVATEL, Стефен Карри установил рекорд НБА по трехочковым.
В чемпионате Украины "Киев-Баскет" победил "Днепр".