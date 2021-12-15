'Киев-Баскет' – 'Реджо-Эмилия': анонс матча Кубка Европы ФИБА

Один из лидеров чемпионата Украины по баскетболу, "Киев-Баскет", продолжает выступать в Кубке Европы ФИБА. В среду, 15 декабря, команда латвийского тренера Айнарса Багатскиса сыграет второй матч на втором групповом этапе – с итальянской "Реджо-Эмилией".

В первом туре оба коллектива добыли непростые победы. Киевляне дома справились с бельгийским "Антверпом" (90:82), а их нынешние гости обыграли в Германии "Крайльсхайм" со счетом 84:80. Так что в столице Украины клубы поспорят за единоличное лидерство в группе J.

Перед дуэлью в Киеве "Реджо-Эмилия" довольно уверенно обыграла дома в чемпионате Италии середняков из "Бриндизи" (72:56). Украинская команда в Суперлиге без проблем справилась на выезде с "Днепром" – 79:61.

Видео дня

Эта встреча станет для "оранжево-черных" последней на евроарене в 2021 году. Матчи третьего тура запланированы на 12 января 2022-го.

15 декабря

"Киев-Баскет" (Украина) – "Реджо-Эмилия" (Италия)

Киев, ДС "Венето Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Стефен Карри установил рекорд НБА по трехочковым.

В чемпионате Украины "Киев-Баскет" победил "Днепр".