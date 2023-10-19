'Киев-Баскет' прервал серию неудач, дожав 'Кривбасс' в Суперлиге Favbet

"Киев-Баскет" со счетом 89:72 обыграл "Кривбасс" в матче регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Бабл в столичном ПС Венето закрывали команды, начавшие чемпионат не так, как они об этом мечтали – на двоих Киев-Баскет и Кривбасс к этой игре одержали одну победу.

Хозяева бабла – баскетболисты Киев-Баскета – лучше начали матч и в определенный момент первой четверти они повели +10. Казалось, борьбы в матче не выйдет и Кривбасс проигрывает шестой матч подряд в чемпионате, но игрокам Сергея Кораблева удалось перевернуть игру – еще до перерыва они сократили свое отставание до 4 очков, а в начале второй десятиминутки даже вышли вперед.

Этот удачный период вдохновил криворожцев и несколько надломил киевлян – в середине второй четверти Кривбасс уже повел +12. В гостей полетели дальние, которые они за первую половину попали 6 из 10, тогда как Киев-Баскет за 20 минут реализовал лишь 1 из 11 трехочковых. Плюс сказалась проблема киевлян в этом сезоне с результативностью запасных – всего 1 очко за первую половину на пять игроков, выходивших из ряда запасных. Но даже возвращение на площадку стартовой пятерки поначалу не давало своего результата.

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Впрочем, когда Киев-Баскет начал высоко прессинговать, включил активную защиту, Кривбасс "посыпался", что позволило киевлянам сократить свое отставание до -2. Точку во второй четверти поставили два реализуемых штрафных Сергейчика - 39:43 в пользу Кривбасса и интрига во вторую половину встречи.

Но поняв тактику, дающую результат, Киев-Баскет после большого перерыва продолжил агрессивно защищаться и у Кривбасса, проводившего третий матч за три дня, просто не хватило сил. Как результат пала реализация трехочковых, увеличилось количество потерь и фолов (Киев-Баскет за весь матч выполнил 33 штрафных, реализовав 27, тогда как Кривбасс забил 12 из 19 штрафных).

Еще в третьей четверти, которую Киев-Баскет выиграл 31:19, команда Владимира Холопова вернула себе уверенное преимущество, а в четвертой четверти довела матч до победы.

Главная заслуга в победе Киев-Баскета у легионеров – Кингсби набрал 30 очков, Байнум 24, а Хаймон 15, к которым добавил 8 подборов. Из украинцев отметим Вадима Заплотинского с 6 очками, 13 подборами, 4 передачами и 4 перехватами.

У Кривбасса самыми результативными стали Александр Бречка и Евгений Сергейчик с 16 и 14 очками соответственно, которые реализовали по 3 дальних броска. Всего Кривбасс реализовал 10 из 23 дальних, тогда как у Киев-Баскета только 2 из 21.

Кривбасс остается без побед в сезоне после шести сыгранных матчей, тогда как Киев-Баскет выиграл второе из пяти, прервав полосу из трех подряд поражений. Далее Киев-Баскет сыграет у бабли в Луцке, где встретится с Запорожьем, Строителем и Бипой, а Кривбасс отправится в Днепр, где будет противостоять Прикарпатью-Говерли и Политехнике-Галичине. Эти матчи пройдут с 31 октября по 3 ноября.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спорт

Киев-Баскет - Кривбасс 89:72 (21:17, 18:26, 31:19, 19:10)

Киев-Баскет : Хаймон 15+8 подборов, Стародуб 9, Кингсби 30, Заплотинский 6+13 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Байнум 24 – старт; Юрченко 2, Иванов 2, Когут 1, Ожегов 0, Фреш-Стаханов 0

Кривбасс: Мартынов 11 + 7 подборов + 5 передач – 5 потерь, Бречка 16 + 5 передач, Бондаренко 2, Тищенко 12, Кундык 0 – старт; Сергей 14 – 4 потери, Челован 8, Мельник 6 + 11 подборов, Гуля 3 + 4 передачи, Гладун 0, Железняк 0