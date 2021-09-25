'Киев-Баскет' обыграл 'Интерхим' в первом матче женской Суперлиги

В женском чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 25 сентября, состоялся первый матч игрового дня. Столичный "Киев-Баскет" дома обыграл одесский "Интерхим" 97:73.

К стартовому поединку нового сезона, вице-чемпионки Украины подходили в статусе фавориток. Впрочем, оправдать это реноме на полную уже со старта игры команде Владимира Холопова не удалось.

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, на короткий отдых хозяйки площадке ушли с преимуществом всего в 2 очка.

Во втором игровом отрезке картина на площадке практически не изменилась, небольшое преимущество было на стороне киевлянок, которые перед большим отдыхом смогли завладеть гандикапом в 5 пунктов.

Видео дня

А уже в третьей 10-минутке, пчелы сняли почти все вопросы, относительно победительниц, завладев преимуществом в 20. Не сбавил обороты Киев-Баскет и в заключительной четверти, в итоге, получив крупную победу – 97:73.

Лучшей снайперки в составе победительниц стала легионерка Тайлер Дир. 24-летняя американская защитница символически записала в свой актив 24 очка.

Женская Суперлига, Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – ИНТЕРХИМ-СДЮШОР им. Литвака 97:73 (19:17, 25:22, 32:17, 21:17)

Киев-Баскет: Цюбик 7, Удоденко 14 + 8 подборов, Дир 24 + 7 передач, Смолл 23 + 8 подборов, Джонсон 12 + 4 подбора – старт, Ляшко 0, Дубнюк 5, Грималюк 0, Сугак 0, Ольховик 12 + 4 подбора , Гозалова 0.

ИНТЕРХИМ-СДЮШОР им. Литвака С. Колибабчук 10 + 4 подбора, Малашенко 23 + 7 подборов, А. Колибабчук 11 + 6 подборов, Бабий 4 + 3 подбора, Белоцерковская 6 – старт, Самур 0, Бондарюк 7, Бакал 2, Панькина 0, Ткаченко 10.