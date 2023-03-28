'Киев-Баскет' победно открыл бабл в Черкассах: результаты Суперлиги 28 марта

"Киев-Баскет" одержал победу в первом матче черкасского бабла Суперлиги, одолев "Старый Луцк".

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Команды провели равную первую половину, которую киевляне выиграли с преимуществом в два очка, а ключевой рывок команда Владимира Холопова провела в третьей четверти, которую выиграла со счетом 22:11. В заключительной десятиминутке киевляне уже контролировали и удерживали соперника на двузначной дистанции, выиграв матч со счетом 86:76.

Лучшим игроком матча стал Антон Мусиенко, у которого 14 очков, 10 подборов и 5 передач (РЭ 25). "Киев-Баскет" одержал 19-ю победу в 27 матчах, а "Старый Луцк" потерпел 23-е поражение при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Киевляне в следующем матче в Черкассах 29 марта будут противостоять "Прикарпатью-Говерле", а "Старый Луцк" в этот же день сыграет против одесской БИПЫ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Старый Луцк" – "Киев-Баскет" 76:86 (22:25, 23:22, 11:22, 20:17)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" и "Будивельник" победами закрыли прошлый тур в мужской Суперлиге.

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