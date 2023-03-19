''Днепр'' и ''Будивельник'' победами закрыли тур в мужской Суперлиге. Результаты 19 марта

В воскресенье, 19 марта, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки в мужской Суперлиге. В киевском "бабле" "Днепр" победил "Черкаськи Мавпы" (78:67), "Прикарпатье-Говерлу" не без нервов обыграло "Запорожье" (72:53), а "Будивельник" закрыл домашний тур победой над "Старым Луцком" (99:61).

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Столичный Будивельник одержал уверенную победу над Старым Луцком 99:61 в последнем матче домашнего баблу мужской Суперлиги.

Разница в классе команд отразилась со старта матча – первую четверть Будивельник выиграл 30:17, вторую 29:13. При этом Будивельник за первые 20 минут попал 8 из 10 дальних бросков. После большого перерыва результативность Строителя снизилась, но это не помешало подопечным Дмитрия Забирченко без проблем довести игру до победы.

Самым результативным у победителей в матче стал Павел Буренко -18 очков, еще три игрока Строителя набрали более 10 очков. У Старого Луцка 19 очков на счету Кирилла Панфилова.

Будивельник выиграл 27-й матч в сезоне, оставаясь без поражений. У Старого Луцка 5 побед в 27 матчах и седьмая позиция в турнирной таблице.

Будивельник — Старый Луцк 99:61 (30:17, 29:13, 17:21, 23:10)

Будивельник: Кабанов 8, Буренко 18+6 передач, Сандул 12+7 подборов, Кольченко 9+5 подборов, Никитин 11+5 подборов – старт; Конев 14+5 подборов, Сафонов 9, Хохоник 9, Зайцев 3, Хижняк 2, Рахметов 2, Приймак 2

Старый Луцк: Коцько 10+6 подборов, Марков 5, Е. Коровяков 9+5 подборов + 5 передач – потерь, Дейна 5+6 подборов, Панфилов 19 – старт; Прозапас 8, Глушко 5, Федчук 0, Бедлинский 0, Должко 0

БК Прикарпатье-Говерла завершил киевский бабл мужской Суперлиги победой над Запорожьем 72:53.

По ходу встречи казалось, что команда Евгения Мурзина не будет иметь проблем с главным аутсайдером чемпионата – Запорожье за первую половину игры набрало 18 очков против 22 у соперника. К концу третьей четверти преимущество Прикарпатья-Говерлы составило +30. И только трехочковый базер Леднева почти из центра площадки можно вспомнить с положительной для Запорожья.

Этот момент Леднева в конце третьей четверти вдохновил Запорожье, ударно начавшее четвертую четверть, сократив свое отставание до "рабочих" 13 очков. В этот момент тайм-аут Евгения Мурзина "вернул" баскетболистов Прикарпатья-Говерлы к игре, которые снова заиграли концентрированно в защите и довели матч до победы.

Самыми результативными у победителей стали Сергей Аврахов и Степан Лесик, набравшие по 15 очков.

Запорожье - Прикарпатье-Говерла 53:72 (8:20, 10:20, 15:20, 20:12)

Запорожье: Буц 12 + 13 подборов, Покоенко 5 – 5 потерь, Быков 6 + 5 подборов – 6 потерь, Леднев 11 – 5 потерь, Морозов 11 + 8 подборов – старт; Климанов 6, Мар 2, Дмитренко 0, Компаниец 0

Прикарпатье-Говерла: Аврахов 15+5 подборов, Чугунов 7+10 подборов, Старцев 6+6 подборов + 7 передач, Дроздов 5, Лесик 15+5 подборов – старт; Хрисостомиде 11, Водолазский 6, А. Тимофейчук 3, М. Тимофейчук 2, Лонюк 2

Днепр одержал третью победу подряд в Суперлиге, одержав в матче киевского бабла Черкаськи Мавпы со счетом 78:67.

Команда Владимира Коваля лидировала большую часть матча, но жители Черкасс постоянно пытались вернуться. В частности, в конце игры, когда дистанция между командами уменьшилась до 1 очка преимущества Днепра. Но последнее слово было за Днепром, который завершил матч очередным рывком и одержал важную победу. Днепр доминировал на подборах, лучше двигал мяч и имел лучшие бросочные показатели.

Лучшим игроком матча стал форвард Днепра Александр Тарасенко, которому не хватило двух передач в трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 8 передач (РЭ 32).

Днепр одержал 20 побед в сезоне и поднялся на второе место в турнирной таблице. Мавпы потерпели 20 поражений и остались на седьмом месте.

Днепр — Черкаськи Мавпы 78:67 (21:20, 16:24, 19:12, 22:21)

Днепр: Тарасенко 22 + 10 подборов + 8 передач - 4 потери, Закурдаев 20 + 10 подборов, Загреба 16 + 10 подборов + 2 перехвата + 2 блок-шота, Бондарчук 7, Шкода 5 - старт, Сорочан 3 + 5 подборов, Джерихов 3 , Сипало 2+4 подбора

Черкаськи Мавпы: Липовцев 15, Кожа 12 + 10 подборов, Максвелл 12 + 4 передачи + 4 подбора - 5 потерь, Кузнецов 10 + 5 подборов + 3 передачи, Руслов 9 + 6 передач + 5 подборов - старт, Рид 5, Назаренко 4, Сорочан 0, Пошабля 0

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