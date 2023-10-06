'Киев-Баскет' победил на старте Суперлиги Favbet

"Киев-Баскет" одержал победу в своем первом матче сезона Суперлиги Favbet. Команда Владимира Холопова победила хозяев баббла в Ивано-Франковске "Прикарпатье-Говерлу".

Киевляне лидировали в течение всего матча: столичный клуб имел +20 по очкам в краске, +16 по очкам второго шанса в результате преимущества на подборах в атаке, а также лучший процент реализации. Все это позволило киевлянам в результативной и эффектной игре победить со счетом 99:84.

У победителей по 23 очка набрали Сергей Юрченко и Брентли Байнум, а самым результативным игроком игры стал капитан "Говерлы" Сергей Старцев, который, выйдя со скамьи, набрал 26 очков.

Видео дня

Уже завтра, 7 октября, "Киев-Баскет" сыграет против БК "Ровно", а "Прикарпатье-Говерла" попытается одержать первую победу в сезоне в игре против "Черкаських Мавп".

Суперлига Favbet

Регулярный чемпионат

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" – 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве завершился стартовый баббл нового розыгрыша Суперлиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!