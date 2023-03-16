'Киев-Баскет' обыграл прямого конкурента в битве за 'серебро' Суперлиги

Столичный "Киев-Баскет" одержал победу над БИПой 73:68 в рамках львовского бабла регулярного чемпионата мужской Суперлиги.

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Первая половина игры прошла в равной борьбе. В середине второй четверти БИПА сумела создать себе небольшой запас в 8 очков, но киевляне отыгрались и благодаря данку Заплотинского пошли на большой перерыв, выигрывая 37:36.

А в концовке третьей четверти во многом благодаря нескольким удачным атакам подряд Кингсби киевляне ушли в отрыв, который в начале последней четверти достиг +12. Но БИПА ответила рывком 2:13, сократив до минимума свое отставание за 2 минуты до конца игры – 67:66. Концовку более удачно провели игроки "Киев-Баскета", выиграв матч.

Благодаря победе над конкурентом "Киев-Баскет" сохранил второе место в таблице и делает серьезную заявку на медали по итогу сезона.

Самым результативным в матче стал американский легионер "Киев-Баскета" Даня Кингсби, набравший 29 очков. У одесситов 20 очков набрал Унгурян, 18 очков и 7 подборов у Кабацюры.

Завтра, 17 марта, "Киев-Баскет" сыграет против "Политехники-Галичины", а одесситы 24 марта проведут в Южном перенесенный матч против "Черкаських Мавп".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Львов, ДС "Галичина"

"Киев-Баскет" – БИПА 73:68 (18:19, 19:17, 23:17, 13:15)

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