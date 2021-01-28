"Киев-Баскет" легко разобрался с соперником во втором матче Кубка Европы ФИБА

"Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Капфенберг Буллз" со счетом 61:51 во втором туре Кубка Европы ФИБА, который в эти дни проходит в Болгарии.

Подопечные Айнарса Багатскиса захватили лидерство уже в первой атаке и больше его не отпускали. Столичные баскетболисты выиграли первую четверть со счетом 21:10. Сначала несколько точных бросков исполнил Брюс Мэсси, а затем его поддержали партнеры Богдан Близнюк, Майкл Джейкобсон и Александр Мишула.

Перед большим перерывом киевляне увеличили свое преимущество еще на три очка, что не лучшим образом повлияло на их настрой в начале второй половины. Подопечные Багатскиса часто промахивались из выгодных позиций и отдали соперникам третью четверть.

Решающий отрезок прошел в напряженной борьбе. Австрийцы изо всех сил пытались совершить камбэк и шли нога в ногу с украинской командой, но столичный клуб выдержал давление и спокойно одержал первую победу на турнире.

"Капфенберг Буллз" – "Киев-Баскет" 51:61 (10:21, 11:14, 14:11, 16:15)

В третьем туре Кубка Европы ФИБА столичные баскетболисты встретятся с болгарским "Рилски Спортистом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче на турнире "Киев-Баскет" уступил другому украинскому клубу "Прометею".