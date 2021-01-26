"Прометей" выиграл битву украинских клубов в Кубке Европы ФИБА

"Прометей" обыграл "Киев-Баскет" в стартовом туре Кубка Европы ФИБА, который в эти дни проходит в так называемом пузыре в Болгарии.

Первая четверть началась с результативного рывка от номинальных гостей из Каменского, которые забросили восемь очков подряд на старте поединка. Подопечные Айнарса Багатскиса ответили соперникам тем же, но "Прометей" все же выиграл первый игровой отрезок со счетом 16:12.

В дальнейшем события на площадке развивались в похожем ключе – "Киев-Баскет" сокращал отставание до минимума, после чего баскетболисты, возглавляемые Виталием Чернием, снова его увеличивали.

После перерыва ситуация не изменилась. Игроки из Каменского продолжали сдерживать натиск киевлян и не давали им захватить лидерство в матче. Перед решающей четвертью гости выигрывали в восемь очков.

Начало последней десятиминутки осталось за подопечными Багатскиса, которые медленно, но уверенно начали подтягиваться к соперникам. В какой-то момент они сократили отставание до одного очка, но хорошая игра в защите и несколько важнейших перехватов мяча позволили "Прометею" таки довести дело до победы.

Отметим, что "Киев-Баскет" ни разу не выходил вперед в отчетной встрече.

"Киев-Баскет" – "Прометей" 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно полное расписание поединков украинских команд в Кубке Европы ФИБА.