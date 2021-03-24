"Киев-Баскет" не смог выйти в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

Столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет" в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА проиграл израильской команде "Ирони" из городка Нес-Циона и завершил выступление в турнире.

Поединок в рамках "пузыря" прошел во Дворце спорта в нидерландском Хертогенбосе и завершился со счетом 90:76.

Матч начался в равной борьбе. Обе команды демонстрировали неплохую точность, и не боялись бороться под кольцами. Преимущество украинцев стало проявляться во второй четверти.

Киев-Баскет крупно проиграл в третьей четверти Ирони ФИБА

Точные трехочковые Мишулы и эффектные проходы Близнюка стали основой для рывка киевского клуба. Счет 14:3 отправил израильтян в нокдаун.

К сожалению нокаута не вышло. Ситуация кардинально развернулась после перерыва. Номинальные хозяева вышли на вторую половину максимально заряженными и просто смяли киевлян. Счет в третьей четверти 26-6 не оставил шансов нашим баскетболистам на положительный результат.

Киев-Баскет уступил Ирони ФИБА

Напомним, на стадии 1/8 и 1/4 финала команды играют по одному матчу между собой. Четвертьфиналы запланированы 25-26 марта в тех же самых городах. Завершится розыгрыш Кубка Европы Финалом четырех в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне баскетбольный клуб "Прометей" из Каменского в 1/8 финала сенсационно уступил бельгийскому "Монсу" и вылетел из турнира. Свое выступление в Кубке Европы ФИБА завершил и "Днепр", проиграв румынской "Ораде".

Ранее БК "Прометей" вышел в Финал четырех Европейской женской лиги, обыграв литовский "Кибиркштис".