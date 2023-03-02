'Киев-Баскет' едва не потерял победу над 'Черкаськими Мавпамы' в Суперлиге Parimatch

"Киев-Баскет" выиграл у "Черкаських Мавп" 81:73 в последнем матче домашнего баблу регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

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Первая половина игры прошла при преимуществе "Киев-Баскета". В первой четверти "Мавпам" еще удавалось держаться на небольшой дистанции, а вот во второй десятиминутке киевляне увеличили свое преимущество до 19 очков в начале четверти и удержали ее до конца - 43:24 до перерыва.

А вот начиная с третьей четверти "Черкаськи Мавпы" сумели переломить ход игры - дальние попадания Руслова и игра под кольцом Скиры стала неожиданной для киевлян, которым сложно стало ответить на рывок соперника, учитывая третий день подряд игр.

Третью четверть "Черкаськи Мавпы" выиграли 26:11, а за 7 минут до конца четвертой четверти после трех очков Максвелла гости впервые вышли вперед - 61:59. Впрочем, дальше отрезок в три с половиной минуты выиграл Киев-Баскет 12:1, вернув двузначное преимущество и доведя матч до победы.

Самым результативным у киевлян стал Вадим Заплотинский с 23 очками и 10 подборами. У "Черкаських Мавп" 22 очка на счету Би Джея Максвелла, к которым он добавил 7 подборов и 7 передач, 21 очко у Сергея Скиры.

"Киев-Баскет" выиграл 16-й матч в сезоне, поднявшись на третье место турнирной таблицы. У ""Черкаськи Мавп" 5 побед в 22 матчах и седьмая позиция после киевского баблу.

Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" 81:73 (22:14, 21:10, 11:26, 27:23) / статистика

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