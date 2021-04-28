Игры в Одессе и Николаеве: анонс Суперлиги Париматч 28 апреля

В среду, 28 апреля, в Одессе и Николаеве будет сыграно два поединка регулярного сезона Суперлиги Париматч.

"Одесса" – "Харьковские Соколы"

Одесса, СК "Одесса"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Обе команды уже потеряли шансы на попадание в плей-офф чемпионата Украины по баскетболу, поэтому никакого турнирного значения их противостояние иметь не будет. Хозяева площадки попытаются одержать победу и сравнять счет в сезонной серии против "Соколов". Харьковчане выиграли два из трех матчей против одесситов в "регулярке".

"Николаев" – "Черкаськи Мавпы"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel

Другой поединок игрового дня также никак не повлияет на расстановку мест в таблице Суперлиги Париматч. "Корабелы" являются главными аутсайдерами чемпионата. Они первыми потеряли шансы на плей-офф, а подопечные Максима Михельсона уже точно останутся на восьмой позиции. В трех предыдущих встречах "Мавпы" побеждали "Николаев", поэтому сегодня они попробуют закрыть сезонную серию всухую.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" прервал победную серию "Будивельника" в единственном матче Суперлиги 27 апреля.