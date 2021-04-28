Игры в Одессе и Николаеве: анонс Суперлиги Париматч 28 апреля
В среду, 28 апреля, в Одессе и Николаеве будет сыграно два поединка регулярного сезона Суперлиги Париматч.
"Одесса" – "Харьковские Соколы"
Одесса, СК "Одесса"
Начало матча – 18:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Обе команды уже потеряли шансы на попадание в плей-офф чемпионата Украины по баскетболу, поэтому никакого турнирного значения их противостояние иметь не будет. Хозяева площадки попытаются одержать победу и сравнять счет в сезонной серии против "Соколов". Харьковчане выиграли два из трех матчей против одесситов в "регулярке".
"Николаев" – "Черкаськи Мавпы"
Николаев, СК "Надежда"
Начало матча – 19:00
Трансляция – Obozrevatel
Другой поединок игрового дня также никак не повлияет на расстановку мест в таблице Суперлиги Париматч. "Корабелы" являются главными аутсайдерами чемпионата. Они первыми потеряли шансы на плей-офф, а подопечные Максима Михельсона уже точно останутся на восьмой позиции. В трех предыдущих встречах "Мавпы" побеждали "Николаев", поэтому сегодня они попробуют закрыть сезонную серию всухую.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" прервал победную серию "Будивельника" в единственном матче Суперлиги 27 апреля.